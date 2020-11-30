«И тут я почувствовала, что дышать мне нечем»: дневник Covid-пациентки

Алтайская журналистка Елена Жукова Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Алтайская журналистка Елена Жукова в октябре – ноябре перенесла жесткую пневмонию на фоне Covida.

- Сначала мне, как и многим поставили ОРВИ, - рассказала Елена «Комсомолке». - Прописанные лекарства не помогли, «скорая» приезжала дважды. На второй раз на КТ у меня уже было 40% поражения легких.

Елена отлежала 30 дней в двух стационарах и сейчас восстанавливается дома. На третий день в больнице, будучи в состоянии, которое ее лечащий врач в разговоре с родственниками назвал «плачевным», Жукова схватилась за перо и бумагу. «Удивительно, но писанина помогала», - поделилась горожанка в соцсетях. Конечно, не только перо и бумага вселяли в нее оптимизм.

Предлагаем вашему вниманию отрывки из репортажа Елены Жуковой с больничной койки. Все Covid-истории и похожи, и непохожи друг на друга. Но каждый больной переживает болезнь по-своему.

«Вот я и в аду»

14 октября. Не буду, не буду думать о смерти. Мысль материальна. Я молюсь и обещаю Господу быть хорошей - например, ни о ком не говорить и даже не думать плохо. А всё-таки, что имела ввиду Марина Цветаева, когда говорила: «Я не хочу умереть, я хочу не быть?». Я думаю, какое-то третье состояние. Правда, заснуть бы на недельку и ничего не чувствовать! Или, если уж суждено - скорее бы, что ли! Ведь все болит - вот я и в аду. Вчера посадили на кислород, сразу почему-то почти перестали ходить ноги и всё, начиная с воздуха, стало вонять какой-то особой, ни с чем несравнимой гадостью.

«Иван Грозный»

17 октября. У меня очень свирепый врач - не разглядела на "скафандре" его имени-отчества, зову его про себя Иван Грозный. Установил для меня постельный режим. Это значит не просто лежать, а лежать только на животе, не ходить никуда (для этого дали судно), и спать в кислородной маске. Я и так-то не сплю. А судно?! В маленькой палате, с двумя соседками... И вот сегодня я поняла, что Иван Грозный, таким образом, реально спасал мне жизнь. Вчера я тайком отважилась на поход в туалет - он в конце коридора. Дошла, но обратно меня привели две санитарки. И тут я почувствовала, что дышать мне нечем - промежутка между двумя ударами сердца просто нет. Знаете, страх смерти - вполне реальная вещь. Не помню, я кричала или соседки врачей вызвали, помню только какой-то укол в вену...

"У меня очень свирепый врач - не разглядела на "скафандре" его имени-отчества, зову его про себя Иван Грозный" Фото: Олег УКЛАДОВ

Я жива. Соседки - у них случай полегче моего - уговаривают съесть хоть пару ложек каши. Какое там! Смотреть не могу. Зато нашла себе занятие - вспоминаю и записываю фамилии, образованные от имен. Вспомнила уже больше сотни. Соседки решили, что я писательница. Я их разочаровала - всего лишь журналистка, и то уже в прошлом.

18 октября. Узнала, что мне очень нужен горячий куриный бульон. Дочка принесла банку - действительно, это оказалось единственным, что я смогла есть (вернее, пить). Сегодня дочь принесла еще одну стеклянную банку с горячим бульоном. Я расхрабрилась, встала с койки и начала ее освобождать от фольги. И тут заходит Иван Грозный! Я так перепугалась, что банка выпала у меня из рук, грохнулась на пол и разбилась прямо у ног у врача! Орал, конечно, мой эскулап...

«В ледяной «Скорой»

21 октября. Вчера ночью меня перевезли в другой госпиталь. Зачем, почему - я пока не знаю. Сумки мне собирали соседки, колготки натянули тоже они - у меня не получилось. А вот как везли - особый разговор. Мне почему-то не дали надеть пальто и шапку, сказали, что некогда - ну и правда, уже ночь была. Я просила дать хоть одеяло - его не оказалось. И вот минимум полчаса в ледяной "скорой", без подстилки, в одном халате, через весь город (с улицы Юрина на Гору, в РТП ) везли человека с пневмонией. Сегодня у меня насморк и горло болит. Дочь позвонила, сказала, что вчера на дворе был плюс один.

Зато у меня радость. Вчера на меня настрожились врачи и тоже велели спать на животе. В кислородной маске, конечно. Но, как говорится, не торопись выполнять приказы - их могут отменить. И вот сегодня врач пришел и сказал, что спать надо на чем угодно, только не на спине. Ура!

Елену с пневмонией везли в холодной "скорой" полчаса Фото: Олег УКЛАДОВ

Начала есть

23 октября. Дочь по телефону насмешила - сказала, что я на самом-то деле нахожусь в Федеральном центре ортопедии и травматологии! А сначала собирались отправить в РТП, но там мест не оказалось. Все три дня я была уверена, что лежу в РТП. Вообще, мне без разницы - лишь бы лечили. Кстати, ирония судьбы, что я здесь. В сентябре я в этот центр безуспешно ломилась с другой проблемой - с позвоночником, но не принимали. И вот попала. Как говорится, бойтесь своих желаний!

Познакомилась со своим врачом. Как зовут - неизвестно, здесь какая-то странная конспирация: ни бейджиков, ни надписей фломастером, как в «Шинниках». За узкие глаза (все же в скафандрах, только их и видно) буду его звать китайцем. Странный мужик - на вопросы не отвечает, спросила, может, лекарство какое-нибудь нужно, раз улучшения нет, отрезал, что всё необходимое я получаю. А ещё он эстет: сказал, что у меня лапша на губе и лицо отёчное. Будто не он сам мне по девять бутылок антибиотиков в день назначал! А лапшу я убрала, конечно.

Кстати о лапше. Я начала есть. То ли время пришло, то ли здесь методика лечения другая? А кормят очень вкусно. Хотя после 8 дней голодовки всё покажется вкусным.

«Вирус действует на мозги»

Есть проблема: чем себя занять? Куда девать 24 часа, когда даже капельница кажется развлечением?" Фото: Олег УКЛАДОВ

24 октября. Национальная русская забава - вдевание квадратного одеяла в прямоугольный пододеяльник. И так сплю по 3-4 часа, а тут еще этот комок…

25 октября. Есть проблема: чем себя занять? Куда девать 24 часа, когда даже капельница кажется развлечением? Этот хренов вирус действует на мозги ужасно. Бессонница. Читать не могу - тексты кажутся не просто скучными, а невыносимо пошлыми, даже Чехов (!!!). Телевизора нет. Пройтись можно только 10 метров, в маске, за водой до кулера. Посещения исключены. Приходится изыскивать какие-то резервы в себе. Вот только сколько самого тебя в тебе? Сегодня с утра проверяла. Не так уж много. Вспоминала стихи, которые знаю наизусть - от Лорки до Окуджавы. Думала, знаю больше. Имена героев любимых фильмов - с тем же успехом. Попробовать, что ли, мировую литературу?

26 октября. Нашла, кажется, способ спасения от бесконечного времени. Не смотреть на часы. Пока немножко помогает.

Соседки

28 октября. У меня новая соседка, В.С., почти моя ровесница. В жизни не встречала такого доброжелательного человека. При том красивая, в семье у нее полный порядок: и муж хороший, и дети, и внуки. Доброты невероятной. Например, на ночь, чтобы не скучно было, вслух читала нам книжки. Когда у другой соседки вчера грохнулся телефон, В.С. со своего мобильника раз пятнадцать звонила ее сыну, и я не заметила ни малейшего раздражения. А потом этот телефон она же и починила.

Вообще, глядя на нее и вспоминая своих чудесных соседок по "шинникам", я, наверное, впервые устыдилась тому, что всегда с некоторым снобизмом относилась к людям, занятым исключительно домашним хозяйством, садом-огородом... А ведь это тоже настоящая культура, только другая, интересная и мне не доступная. Мои друзья - в основном журналисты, работники вузов, среди них мало таких "домохозяев". И неизвестно, кто из нас теряет больше. Будет возможность - обязательно воспользуюсь приглашением В.С. и летом побываю у нее на даче!

2 ноября. У нас с соседкой К. праздник: выписали Таню. Про нее - отдельный разговор. По ночам на весь этаж кричала "Мама" или блеяла. В свои 70 лет не утруждала себя одеждой и ходила голая, в памперсах - и в палате, и в коридоре. Однажды в таком виде ее привели врачи с первого этажа. Позавчера ночью вылила на К. стакан кефира, кинула в нее тяжелую стеклянную кружку... В общем, сегодня у нас, надеюсь, будет спокойная ночь!

А вообще, я подумала: конечно, мы натерпелись, но куда ее было девать, эту Таню? Отдельной палаты нет. Держать в психдиспансере нельзя - позаражает всех к черту. Выход один - в обычный стационар.

5 ноября. На днях привезли новую соседку, она попала сюда почти одновременно с мужем. Ей 71, ему 81. Трогательная такая парочка, диагноз один. Он ей носил варенец и блинчики, которыми его соседи угостили. И вдруг у него начинается инсульт - это бонусом к ковиду и пневмонии. Но как же здорово лечат в Центре - через три дня он сам, хоть и с поддержкой, добирался до туалета. Не знаю, как он сейчас, надеюсь, пошел и дальше на поправку.

6 ноября. Ночью проснулась от жуткого крика - у соседки К. дико, непереносимо заболели ноги, от колен до щиколоток. Раньше не болели. Прибежал врач, обезболили... Это всё фокусы ковида - неожиданные приступы боли там, где раньше ее не было. У К. все прошло.

Про К. я не писала, но забыть ее трудно. Во-первых, она говорила сутками по телефону. Через два дня я знала всю ее жизнь. Она - из матёрых рыночных торговок с 30-летним опытом, и речь соответствующая. Нахалка, но не стерва. Слушала я её не без интереса - тоже ведь не известная мне субкультура. Во-вторых, пережив ковид, пневмонию, остановку сердца, кому и 10 дней голодовки, она непрерывно ела - днём и ночью. Мы отдавали ей свой хлеб - ночью она его крошила в варенец и лопала. У нее трое взрослых детей, все с проблемами. Выписать ее обещают раньше меня, и я от души желаю ей здоровья. А с аппетитом и сном у нее и так все в порядке.

6 ноября. Вчера один из врачей (у нас их два) почти пообещал меня выписать. Пришел "китаец" - он мой лечащий, и сказал что-то вроде "фиг вам". Я поплакала, но смирилась. Наверное, он прав - рано.

«Как хорошо спать без маски!»

10 ноября. Вчера мне отключили кислород - хотят посмотреть, какая у меня сатурация в маске и без нее. Как хорошо спать без маски!

12 ноября. Меня выписывают! Спасибо, Центр, спасибо, строгие врачи и даже сестрички, которые плакали над моими венами и по семь раз искали места для катетера. Я живая, сейчас начну собирать вещи, а в обед за мной приедет доча...

Я уже почти три недели дома. Лежу, читаю детективы. Дочь меня вкусно кормит и не дает мне ничего делать, а я по-свински не особо возражаю. По ночам мне снится наша палата и врачи в скафандрах. Ковид тоже о себе забыть не дает - болят плечи, мучает депрессия, а иногда в носу возрождается та самая, неповторимая вонь... Но я надеюсь, что всё это пройдёт. И только известия о гибели знакомых мне людей да цифры ковидной статистики по-настоящему тревожат. Но ведь когда-нибудь этот кошмар кончится, правда?

«Я выжила, а врач погиб…»

28 ноября. Сегодня была потрясена услышанным: вчера в ковидном госпитале скончался хирург Сергей Бубенчиков, ему было всего 45 лет. Жизнь нас сводила дважды - в 2008 году он делал мне операцию, а в октябре нынешнего года был моим лечащим врачом в горбольнице №12, куда я попала с ковидом. И вот я выжила, а он погиб. Проклятый вирус. Вечная память Сергею Петровичу!

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