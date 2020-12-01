Какой будет погода в начале декабря в Алтайском крае

Какой будет погода в Алтайском крае с 1 по 6 декабря. Фото: Олег УКЛАДОВ

В начале декабря погода в Алтайском крае будет по-настоящему зимней – в регионе заметно похолодает. Ночью столбик термометра может опуститься до отметки -27 градусов. О том, какой именно будет температура и стоит ли ждать снегопадов, в беседе с “Комсомольской Правдой – Барнаул” рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Алтайский край по-прежнему находится под влиянием антициклона, поэтому сохранится спокойная морозная погода, преимущественно без осадков. Ночью столбик термометра в среднем будет колебаться от -13 до -20, местами до -27 градусов. Днем в основном прогнозируют от -8 до -14.

– Такая погода будет всю неделю, к выходным ее характер существенно не изменится. Правда, в воскресенье во второй половине дня есть вероятность снега. В целом же погода в Алтайском крае будет приближена к зиме, – отметила Людмила Сырых.

Какой будет погода в Алтайском крае в начале ноября

Вторник, 1 декабря

Ночью в Алтайском крае прогнозируют -13...-18 градусов., местами до -24 градусов. Местами по югу небольшой снег. В отдельных районах изморозь, туман. На дорогах гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с.

Днем в регионе будет -8...-13 градусов. Преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь, туман. На дорогах гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с.

Ночью в Барнауле ожидается -16…-18 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы туман, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с.

Днем в краевой столице столбик термометра покажет -8...-10 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы туман, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с.

Среда, 2 декабря

Ночью в Алтайском крае прогнозируют -15...-20 градусов, местами до -25 градусов. Преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь, туман. На дорогах гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с.

Днем в регионе будет -11...-16 градусов. Преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь, туман. На дорогах гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с.

Ночью в Барнауле ожидается -18...-20 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы туман, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с.

Днем в краевой столице столбик термометра покажет -12...-14 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы туман, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с.

Четверг, 3 декабря

Ночью в Алтайском крае прогнозируют -16...-21 градусов, местами до -27 градусов. Без осадков. В отдельных районах изморозь, туман. На дорогах гололедица. Ветер переменный, 2-7 м/с.

Днем в регионе будет -11...-16 градусов. Без осадков. В отдельных районах изморозь, туман. На дорогах гололедица. Ветер переменный, 2-7 м/с.

Ночью в Барнауле ожидается -19...-21 градус. Без осадков. В утренние часы туман, изморозь. На дорогах гололедица Ветер переменный, 2-7 м/с.

Днем в краевой столице столбик термометра покажет -12...-14 градусов. Без осадков. В утренние часы туман, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер переменный, 2-7 м/с.

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