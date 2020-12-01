В минздраве объяснили, почему из алтайских аптек исчезли ртутные градусники

Многие до сих пор пользуются ртутными градусниками и не доверяют электронным и цифровым Фото: Константин Санталов

Жители Алтайского края с начала пандемии сообщают о том, что не во всех аптеках можно найти ртутные градусники. Сейчас ситуация только ухудшилась. На пресс-конференции 30 ноября представители регионального минздрава рассказали, куда пропали ртутные градусники и появятся ли они в крае.

Светлана Попова, замначальника отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности регионального минздрава, сообщила, что еще в 2014 году России подписала конвенцию, которая предусматривает ограничение оборота ртути в бытовых условиях. Считается, что этот металл может быть вреден для здоровья.

В стране перестали выпускать ртутьсодержащие медицинские термометры. Если в некоторых аптеках еще можно найти запасы, то в скором времени такие градусники окончательно уйдут в прошлое.

– В аптечных сетях продаются бесконтактные термометры. Они стоят дороже, но на самом деле более безопасны. С их помощью можно измерить температуру спящему человеку. А в лечебных сетях в условиях пандемии можно использовать только такие. Это ведь предотвращает заражение, мало ли, может градусник обработали неправильно. Бесконтактные термометры - это наше будущее и нужно не искать ртутные, а переходить на эти. Все наши лечебные учреждения уже имеют бесконтактные термометры, – отметила Жанна Вахлова, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению регионального минздрава.

Многие до сих пор пользуются ртутными градусниками и не доверяют электронным и цифровым. Однако алтайские врачи не разделяют мнения скептиков. Нужно учитывать, что термометр является медицинским изделием, который проходит проверку и в этом случае он наверняка показывает точные результаты, сомневаться в которых не стоит.

– Все зарегистрированные медицинские изделия вводятся в оборот на территории Российской Федерации после заключения Росздравнадзора, – заявила Светлана Попова.

По ее словам, те, кому достался некачественный термометр, могут сообщить об этом: на сайте федеральной службы есть раздел о несоответствии медизделия нормам. Каждый может оставить обращение и описать проблему. Эти данные собирают в Росздравнадзоре и потом напрямую работают с производителями.

Напомним, ранее мы сообщали, что с 1 декабря жителям Алтайского края начнут бесплатно выдавать лекарства от коронавируса. Подробнее о том, кому они положены и как получить препараты можно прочитать здесь.

Общее число зараженных коронавирусом в Алтайском крае с начала пандемии превысило 26 тыс. человек.

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