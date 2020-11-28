Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 29 ноября 2020: новые жертвы вируса

В Алтайском крае скончался еще один врач с коронавирусом Фото: Олег УКЛАДОВ

Статистика летальных случаев среди инфицированных коронавирусом продолжает увеличиваться и минувшие сутки не стали исключением для Алтайского края.

По данным оперативного штаба, число жертв инфекции достигло отметки 1089 (+14). Кроме того стало известно о гибели еще одного медицинского работника. На днях в ковидном госпитале на базе 5-й горбольницы Барнаула скончался 45-летний хирург 12-й городской больницы Сергей Бубенчиков.

Он занимался лечением пациентов с подтвержденным COVID-19 и вирусными пневмониями. Когда почувствовал себя плохо тоже сдал тест. Результат оказался положительным. Медика госпитализировали.

- Врачи делали все возможное, чтобы спасти коллегу, но болезнь оказалась сильнее и 27 ноября врача не стало, - ранее сообщала «Комсомолка».

В то же время за сутки число новых случаев инфицирования выросло еще на 228 человек: Барнаул – 65, Бийск – 24, Рубцовск – 16, Заринск, Новоалтайск – по 9 заболевших, Славгород – 8, Яровое, Первомайский район – 5, Алейск, Волчихинский, Залесовский районы – по 4 заболевших, Баевский, Благовещенский, Бурлинский, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Красногорский, Кытмановский, Локтевский, Родинский районы – по 3 человека, Белокуриха, Егорьевский, Заринский, Завьяловский, Косихинский, Краснощековский, Кулундинский, Мамонтовский, Михайловский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Романовский, Тальменский районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Алейский, Алтайский, Зональный, Курьинский, Новичихинский, Павловский, Панкрушихинский, Петропавловский, Ребрихинский, Солтонский, Суетский, Троицкий, Тогульский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Хабарский, Шипуновский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

Таким образом, общее число инфицированных в Алтайском крае уже стремительно подбирается к отметке в 26 тысяч. А вылечились почти 22,5 тысячи.

Лечение в госпиталях продолжают больше двух тысяч пациентов с положительным тестом на COVID-19 и почти полторы тысячи с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

- 557 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 670 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, - добавляют в оперштабе.