Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 28 ноября 2020: задача – остановить взрывной рост заболеваемости

Число инфицированных в Алтайском крае достигло 25,5 тысяч человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение ограничить проведение традиционных предновогодних, а также новогодних и рождественских развлекательных мероприятий. По его словам, это должно сдержать рост числа больных коронавирусом.

Напомним, 26 ноября Виктор Томенко подписал указ, согласно которому в период с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021 года в Алтайском крае запрещены проведение в общественных местах зрелищно-развлекательных, досуговых, новогодних и корпоративных мероприятий, а также оказание услуг аналогичного характера.

- Исключение составляют деятельность в области демонстрации кинофильмов, основная деятельность театров, концертных залов (кроме концертных залов на предприятиях общественного питания), - уточняют в пресс-службе правительства региона.

Накануне глава региона дал пояснение, чем было обосновано данное решение.

- Система здравоохранения имеет определенные резервы и может быть определенным образом перенастроена, но ситуация сентября-октября текущего года нам показала, что если волна обращений слишком большая, то эта система захлебывается. Поэтому ключевой задачей является борьба с распространением коронавирусной инфекции, - констатировал Виктор Томенко.

По его словам, сейчас поставлена задача - исключить взрывной рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, как в сентябре и октябре. Кроме того в конце декабря – начале января традиционно регистрируется рост числа больных ОРВИ и гриппом и необходимо исключить наслоения.

Данные на 23.00 27 ноября 2020 (фото: https://yandex.ru/covid19/stat)

По данным оперативного штаба Алтайского края, на сегодня в регионе зарегистрированы еще 225 новых случаев заражения COVID-19: Барнаул – 62, Бийск – 25, Рубцовск – 15, Заринск – 12, Новоалтайск – 10, Алейск – 8, Славгород – 7, Тальменский и Первомайский районы – по 6 заболевших, Яровое, Кулундинский район – по 5 заболевших, Волчихинский, Троицкий районы – по 4 заболевших, Баевский, Залесовский, Краснощековский, Локтевский, Мамонтовский, Петропавловский, Родинский, Рубцовский, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Алейский, Благовещенский, Бурлинский, Завьяловский, Каменский, Крутихинский, Кытмановский, Смоленский, Тогульский, Усть-Пристанский район, Шипуновский районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Егорьевский, Змеиногорский, Ключевской, Курьинский, Немецкий национальный, Романовский районы – по 1 заболевшему.

Таким образом, за все время наблюдения, в крае официально зарегистрировано 25,5 тысяч инфицированных. Из них почти 22 тысячи уже выздоровели (+211). Скончались – 1075 (+13). Причем печальная статистика выровнялась: установлено, что 535 человек умерли из-за ковида и 536 – по иным причинам. На экспертизе находятся четверо. Все жертвы – взрослые.

Продолжают борьбу с болезнью 2364 носителей вируса – они находятся в госпиталях. Также там лежат почти полторы тысячи человек с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Еще 752 с такими же показателями получают лечение на дому. Помимо них медики наблюдают за 598 бессимптомными носителями. Они получают рекомендации амбулаторно.

- Количество тяжелобольных – 624, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 178, - добавляют в оперштабе.