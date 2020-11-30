Переломный момент: как алтайские травматологи работают в пандемию

В больнице подготовились к сезонному наплыву пациентов. Фото: Константин Санталов

Зима только набирает обороты, но из-за гололеда с различными травмами в медучреждения Алтайского края уже поступает много пациентов. Сергей Кузнецов, и.о. заведующего первым травматологическим отделением краевой клинической больницы скорой медицинской помощи, рассказал, как они помогают больным и посоветовал, как уберечь себя от переломов и других повреждений.

Работа кипит

В больнице подготовились к сезонному наплыву пациентов, изменили штатное расписание, усилили бригады врачей. Максимальное количество больных в период гололеда составило 28 человек в сутки. В среднем только в первое травматологическое отделение привозят 10-12 пациентов. Здесь оказывают экстренную специализированную помощь людям с травмами и их последствиями, а также заболеваниями опорно-двигательной системы.

Когда пациента доставляют в больницу, то его осматривает врач. Назначают необходимые обследования, а потом решают, требуется ли госпитализация.

Сергей Кузнецов. Фото: Константин Санталов

– Работаем в непростых условиях. Нас пока щадит погода, на улице нет выраженного гололеда. Еще не наступили морозы и снежный покров небольшой. За дежурство пока поступает 2-3 человека, – поделился Сергей Кузнецов.

Он добавил, что из-за пандемии и отделение временно работает на другом этаже, число коек снизилось, но мест хватает. Сейчас здесь лежат 16 пациентов.

Наиболее частые травмы при гололеде – ушибы и растяжения, переломы лодыжек, вывихи голеностопного сустава, черепно-мозговые травмы. Врачи умеют работать с пациентами с любыми повреждениями, у медиков большой опыт оказания помощи.

Сложные случаи

Один из пациентов отделения – Николай Бергер, он работает водителем скорой помощи в Новичихе. Мужчина неудачно упал и сломал шейку бедра. Потсрадавшего перевели в краевую столицу из местной ЦРБ.

Пациент. Фото: Константин Санталов

– Пошел в нашу поликлинику за доктором и у входа упал на шлифованный бетон. Встать самостоятельно уже не смог. Сначала меня осмотрели коллеги, на носилках отнесли на рентген, потом стало понятно, что делать дальше. Вскоре перевели в Барнаул, я очень благодарен медикам, – сказал пациент.

Врачи уже проверил операцию, и Николай может самостоятельно сидеть, пробует опускать ноги с кровати. В ближайшее время под контролем медиков он будет пробовать передвигаться с ходунками.

Как не получить травмы

Сергей Кузнецов советует перед выходом из дома по утрам делать зарядку, разогревать мышцы и восстанавливать их тонус. Большую роль играет одежда, она не должна стеснять движения и быть удобной.

В больнице. Фото: Константин Санталов

Травмотолог рекомендует не держать руки в карманах. Когда они свободны, то увеличивается амплитуда движений, руки помогут удержать равновесие на скользких участках. Кроме того, нужно покупать качественную зимнюю обувь, подошва не должна скользить.

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