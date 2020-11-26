Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 27 ноября 2020: в регионе готовятся к комбо гриппа и коронавируса

Власти ввели новые антиковидные ограничения. Фото: Олег УКЛАДОВ

Загрузка ковидных госпиталей в Алтайском крае постепенно снижается. По данным на 23:00 26 ноября в регионе остается почти 2 тысячи свободных коек. Тем не менее, в декабре специалисты Роспотребнадзора прогнозируют во второй половине декабря сезонный подъем заболевания гриппом. В это время могут понадобиться дополнительные койки, которые к тому времени уже планируют развернуть в новом ковидном госпитале на месте «Посуда Центра»

– У большей части населения нет иммунитета к коронавирусу, и сезонный приход гриппа однозначно наслоится на ковид, который еще не ушел из региона. Поэтому наличие коечного фонда примерно в 600 мест, которые будут созданы не в ущерб медучреждениям плановой помощи, для нас крайне важны. Дай Бог, они не понадобятся, но сегодня мы говорить об этом не можем, - сказал министр.

Новые ограничения

Власти Алтайского края запретили проводить новогодние праздничные мероприятия в общественных местах. Под запрет попали новогодние корпоративы и любые другие развлекательные мероприятия. Также новый указ губернатора указ предписывает надевать маску на улице. Средства защиты обязательно носить во время проведения массовых мероприятий, при обычных прогулках этого пока не требуется.

По данным операштаба на 23.00 26 ноября в крае насчитывается 25225 зараженных коронавирусом. Большинство из них уже выздоровели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Почему в Алтайском крае не переливают антиковидную плазму

Власти ссылаются на отсутствие этого способа лечения в методических рекомендациях (подробнее)