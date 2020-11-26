Автоподстава: в Барнауле мужчина умышленно бросился под колеса

Автоподстава одно из распространенных мошенничеств на дороге. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Барнауле мужчина бросился под колеса автомобиля, делая вид, что его сбили. Как пишет «Инцидент Барнаул», возможно, ушлый горожанин таким образом пытался заработать денег.

- Сегодня во второй половине дня по адресу Пушкина №17 участница нашего сообщества Надежда наблюдала такую картину. Нетрезвый мужчина упал под колеса автомобиля, имитируя, что его сбили, и он без сознания, но так как ему не хватило актерского мастерства, и он оказался крайне не убедителен, его за ноги оттащили к обочине и уехали. Далее он встал и пошел к Газели, которую зачем-то начал бить. Что с ним произошло дальше, история умалчивает, - пишет паблик.

Скриншот публикации. Фото: со страницы vk.com/incident_brn

Как пишут очевидцы, непосредственно ДТП не произошло, то есть, мужчина упал перед машиной, не задев ее. В городском ГИБДД, пояснили, что сообщений об инциденте к ним не поступало.

Еще не тренд

Судя по шаткой походке, мужчина был пьян и, возможно, решил таким образом заработать на опохмел, но не фартануло. Молния ударила не в то дерево, вернее – рядом с ним. А ведь в случае его успеха у водителя могли быть серьезные проблемы.

По словам известного барнаульского автоэксперта и блогера Александра Михельсона, подставами по схеме «сбитый пешеход» занимаются, как правило, дилетанты, причем долго это не продолжается – один-два раза травмировались и завязали. Если в случаях с подставными авариями двух и более машин работают целые команды и настоящие профи, то под машины бросаются одиночки. Подобное чаще случается в больших городах, чем в маленьких. Для этого выбираются пешеходные переходы, где скорость машины не такая высокая.

- Как о тренде автоподстав в Барнауле говорить преждевременно, хотя, я думаю, что их может стать больше – люди от отчаяния и из-за ухудшения финансового положения могут пойти на это. Обезопасить себя в таком случае сложно, единственная возможность - видеорегистратор, - говорит автоэксперт.

Совет специалиста

Сергей Киселев, барнаульский адвокат:

- В случае, если вы стояли, а человек прыгнул вам на капот, при этом нет записи видеорегистратора, сразу ищите очевидцев, которые могут подтвердить ваши слова. Возьмите у них номер телефона, чтобы впоследствии они могли дать показания. Обязательно вызовите сотрудников ГИБДД для составления протокола по признакам наличия административного правонарушения «Мелкое хулиганство». При этом нужно подробно изложить обстоятельства произошедшего с указанием очевидцев. В случае если у вашей машины в результате этой ситуации есть повреждение, вы сможете предъявить виновнику иск в гражданском порядке. Если вам предлагают как-то решить ситуацию, угрожают, уговаривают, даже если в этом участвуют сторонние лица, которые являются якобы очевидцами – они могут быть заодно. Не соглашайтесь – вызывайте ГИБДД и оформляйтесь по всем правилам. Вы можете уехать, поверив, что к вам не имеют претензий, но потом ваши слова никто не подтвердит, и вы окажитесь виноватым.