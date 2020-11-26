Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Автоподстава: в Барнауле мужчина умышленно бросился под колеса

По словам очевидцев, он упал перед машиной на землю, притворившись, что потерял сознание
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
КомментироватьОставить комментарий
Автоподстава одно из распространенных мошенничеств на дороге.

Автоподстава одно из распространенных мошенничеств на дороге.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Барнауле мужчина бросился под колеса автомобиля, делая вид, что его сбили. Как пишет «Инцидент Барнаул», возможно, ушлый горожанин таким образом пытался заработать денег.

- Сегодня во второй половине дня по адресу Пушкина №17 участница нашего сообщества Надежда наблюдала такую картину. Нетрезвый мужчина упал под колеса автомобиля, имитируя, что его сбили, и он без сознания, но так как ему не хватило актерского мастерства, и он оказался крайне не убедителен, его за ноги оттащили к обочине и уехали. Далее он встал и пошел к Газели, которую зачем-то начал бить. Что с ним произошло дальше, история умалчивает, - пишет паблик.

Скриншот публикации.

Скриншот публикации.

Фото: со страницы vk.com/incident_brn

Как пишут очевидцы, непосредственно ДТП не произошло, то есть, мужчина упал перед машиной, не задев ее. В городском ГИБДД, пояснили, что сообщений об инциденте к ним не поступало.

Еще не тренд

Судя по шаткой походке, мужчина был пьян и, возможно, решил таким образом заработать на опохмел, но не фартануло. Молния ударила не в то дерево, вернее – рядом с ним. А ведь в случае его успеха у водителя могли быть серьезные проблемы.

По словам известного барнаульского автоэксперта и блогера Александра Михельсона, подставами по схеме «сбитый пешеход» занимаются, как правило, дилетанты, причем долго это не продолжается – один-два раза травмировались и завязали. Если в случаях с подставными авариями двух и более машин работают целые команды и настоящие профи, то под машины бросаются одиночки. Подобное чаще случается в больших городах, чем в маленьких. Для этого выбираются пешеходные переходы, где скорость машины не такая высокая.

- Как о тренде автоподстав в Барнауле говорить преждевременно, хотя, я думаю, что их может стать больше – люди от отчаяния и из-за ухудшения финансового положения могут пойти на это. Обезопасить себя в таком случае сложно, единственная возможность - видеорегистратор, - говорит автоэксперт.

Совет специалиста

Сергей Киселев, барнаульский адвокат:

- В случае, если вы стояли, а человек прыгнул вам на капот, при этом нет записи видеорегистратора, сразу ищите очевидцев, которые могут подтвердить ваши слова. Возьмите у них номер телефона, чтобы впоследствии они могли дать показания. Обязательно вызовите сотрудников ГИБДД для составления протокола по признакам наличия административного правонарушения «Мелкое хулиганство». При этом нужно подробно изложить обстоятельства произошедшего с указанием очевидцев. В случае если у вашей машины в результате этой ситуации есть повреждение, вы сможете предъявить виновнику иск в гражданском порядке. Если вам предлагают как-то решить ситуацию, угрожают, уговаривают, даже если в этом участвуют сторонние лица, которые являются якобы очевидцами – они могут быть заодно. Не соглашайтесь – вызывайте ГИБДД и оформляйтесь по всем правилам. Вы можете уехать, поверив, что к вам не имеют претензий, но потом ваши слова никто не подтвердит, и вы окажитесь виноватым.

Интересное

Рекомендуемые