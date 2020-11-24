Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 25 ноября 2020: более 800 тысяч человек обследовали на COVID-19

Число выздоровевших и заболевших растет. Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала пандемии в Алтайском крае на коронавирус обследовали же свыше 800 тыс. человек. Правда, несмотря на плюсы ПЦР-исследований, у этого метода диагностики есть и недостатки: до 30% результатов могут быть ложноотрицательными.

Василий Прокопьев, врач-бактериолог, доцент кафедры эпидемиологии, микробиологии и вирусологии АГМУ отметил, что причина неправильных результатов в качестве тест-систем. У медиков нет возможности выбирать, поэтому они работают с тем, что есть. К тому же, часто расходных материалов не хватает.

– В нашей лаборатории используем примерно 25-30 тест-систем в неделю. Каждая начинается с того, что я звоню в фирму-поставщик и начинаю выбивать, дефицит огромный: пластика, всех расходных материалов. Это большая проблема не только у нас, а везде, – сказал врач-бактериолог.

В целом же ситуация с коронавирусом в Алтайском крае остается стабильной, число новых случаев растет. Общее количество зараженных превысило 24,7 тыс., выздоровевших свыше 21,3 тыс., а умерших с COVID-19 – 1035.

Данные на 23 часа 24 ноября. Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

По данным на 24 ноября, на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – 2375 человек. Кроме того, 1 897 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 3 человека находятся там по другим обстоятельствам.

– 1064 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.823 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, – добавили в оперштабе во вторник.

Из общего числа заболевших 349 случаев – завозные, в том числе 151 – из-за рубежа; 14196 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 24774 заболевших: 7167 – у больных внебольничной пневмонией, 11274 – у заболевших ОРВИ, в 6333 случаях – бессимптомное течение, по информации на 24 ноября.

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