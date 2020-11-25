Какой будет погода в конце ноября в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае с 25 по 30 ноября. Фото: Олег УКЛАДОВ

В конце ноября жителей Алтайского край порадует умеренно морозная погода. С чем это связано и чего стоит ожидать в дальнейшем, в беседе с “Комсомольской Правдой – Барнаул” рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

В ближайшие дни Алтайский край будет находиться под влиянием обширного антициклона. В связи с этим установится спокойная погода, преимущественно без осадков. По утрам возможны туманы и изморозь. В среднем ночью будет от -10 до -20 градусов, а днем ожидается -6…-12 градусов.

– На выходных и последующие дни значительных изменений пока не прогнозируем. Правда, может пойти небольшой снег, в остальном же погода будет такой же спокойной, – резюмировала Людмила Юрьевна.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае

Среда, 25 ноября

Днем в регионе прогнозируют -4…-9 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днем в краевой столице столбик термометра покажет -4…-6 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.

Четверг, 26 ноября

Ночью в Алтайском крае будет -10...15 градусов, местами до -20 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 2-7 м/с.

Днем в регионе прогнозируют -8...-13 градусов, местами по югу до -3 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Ночью в Барнауле -12...-14 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь, возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 2-7 м/с.

Днем в краевой столице столбик термометра покажет -8…-10 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь, возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 2-7 м/с.

Пятница, 27 ноября

Ночью в Алтайском крае будет -12...-17 градусов, местами до -22 градусов. Без осадков. В утренние часы местами туман, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

Днем в регионе прогнозируют -4...-9 градусов., местами до -14 градусов. Без осадков. В утренние часы местами туман, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Ночью в Барнауле -14...-16 градусов. Без осадков. В утренние часы изморозь, возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

Днем в краевой столице столбик термометра покажет -7...-9 градусов. Без осадков. В утренние часы изморозь, возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

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