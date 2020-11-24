Работай и зарабатывай. Крупный ЖБИ-завод Барнаула приглашает специалистов на производство

Вакансии «ЖБИ-100» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Численность безработных в Алтайском крае по сравнению с прошлым годом из-за пандемии коронавируса возросла более чем в два раза. Однако актуальные и интересные вакансии есть. Найти место работы и даже получить профессию можно на заводе «ЖБИ-100». Здесь в 2020 году существенно вырос объем производства.

Актуальные вакансии

«Многие отрасли экономики пострадали от пандемии коронавируса. Но строительство по-прежнему актуально для Алтайского края. Рынок новостроек поддерживают госпрограммы, а значит, нужно много стройматериалов», - рассказывает Светлана Пфаненштиль, начальник отдела управления персоналом.

По ее словам, вакансий на предприятии достаточно. Большинство, конечно, непосредственно связаны с производством железобетона. Но не все. Например, сейчас на ЖБИ приглашают заведующую столовой. Это большое предприятие: за смену здесь питаются до 100 человек. Должность ответственная и интересная.

На ЖБИ требуются слесари-ремонтники кассетного оборудования в формовочный цех. Также открыта вакансия формовщика железобетонных изделий и конструкций. Человек будет занят в формовочном цехе на производстве ЖБИ. В данном случае не требуется специального образования, сотрудники предприятия готовы обучить новичка.

Еще на предприятии требуются такелажники. Задача этих специалистов - обеспечить отгрузку продукции. Им нужно правильно закрепить железобетонные плиты и другие конструкции, чтобы их можно было переместить в транспорт. Важно при этом соблюдать технологию и технику безопасности.

Вакансии «ЖБИ-100» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Опыт работы приветствуется

Следующие специальности предполагают профессиональное образование. Так, от соискателя на должность электросварщика ручной сварки ждут, что за его плечами как минимум есть профучилище.

«Опыт работы приветствуется, но это не определяющее требование. В данном случае также предусмотрено наставничество, и желающий работать по специальности сможет быстро получить нужные навыки», - говорит Светлана Пфаненштиль.

От специалиста, который хочет занять должность технолога формовочного цеха, ждут хорошего знания процесса производства железобетона. Он должен глубоко разбираться в отдельных операциях, уметь читать чертежи, понимать специфику номенклатуры, которую выпускают на предприятии.

Справка

«ЖБИ-100» - предприятие по выпуску панелей для серийного строительства. Его изделиями комплектуют жилые дома, школы и поликлиники, больницы. Ведущие застройщики региона выбирают это предприятие в качестве поставщика железобетонных изделий на свои объекты.

На ЖБИ предлагают официальное трудоустройство. Заработная плата перечисляется два раза в месяц. Сотрудники рабочих специальностей зарабатывают от 25 тыс. рублей, а те, кто имеет большой опыт и высокую квалификацию, - свыше 40 тыс. рублей.

Также здесь выплачиваются все пенсионные взносы и спецвыплаты людям «льготных» специальностей. Сотрудников завода доставляют на производство служебным автотранспортом.

Юлия Новосельцева.

На правах рекламы.