Очаг разврата, побег от шейха и малярийные комары: русский путешественник - о приключениях в Западной Африке

Антон Кротов побывал в 130 странах мира. Фото: Антон Кротов Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Антон Кротов путешествует по миру уже 30 лет. Побывал в 130 странах мира. Периодически рассказывает о своих приключениях на лекциях в разных городах России. Одна из таких прошла в Барнауле 21 ноября в «Шишковке».

Прошлую зиму мужчина решил провести в Западной Африке. Вообще зимовать в России Антон не любит. В позапрошлом году встречал Новый год в Никарагуа, на берегу Тихого океана, до этого – в Марокко. В сентябре 2019 он решил проехаться автостопом по Черному континенту.

- Путешествовать может каждый человек: и пионер, и пенсионер с той суммой денег, которая у него есть на сегодняшний момент. Не нужно постоянно сидеть и ждать, когда вы состаритесь и умрете, каждый человек может поехать в любую точку планеты, – говорит Антон Кротов.

«Все бесплатные животные уже съедены»

Антон Кротов говорит, что все ужасы, которые рассказывают про Африку – вымысел. Путешественника не растерзает там тигр и не зажарят на костре какие-то дикари.

– Африка очень добрый континент. Там есть только две опасности – менты и комары. Диких зверей вы там увидите только за большие деньги. Все бесплатные животные уже давно съедены местными, – рассказывает путешественник.

Вероятность встретить в Африке на дороге слона – такая же, как встретить в Барнауле на Ленинском проспекте медведя.

Самое страшное животное в Африке – это комары, потому что они переносят малярию и лихорадку денге. Чтобы защититься от комаров, нужно спать в палатке либо под сеткой. Если малярийный комар все же присосался – повсюду продаются таблетки от малярии, которые отлично помогают.

Поездка в маршрутке. Фото: Антон Кротов Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Важный документ

Почти вся страны Африки визовые, чем беднее страна – тем дороже виза. В среднем ее цена – 50 долларов. Естественно, при себе нужно всегда иметь паспорт, лучше его держать на расстоянии не дальше одного сантиметра от тела и под одеждой. Но есть еще одна важная деталь, справка, что вы хороший человек, потому вторая самая опасная вещь в Африке после комаров – местные стражи порядка. От них таблеток нет:

– В Африке в милицию идут самые глупые люди, которые не нашли другого места, – говорит Антон. – Если человек не может быть учителем, водителем, счетоводом, бухгалтером, крестьянином, продавцом или слесарем, этот человек идет в милицию. Ему дают там новую одежду, и он ходит, дрючит всех односельчан, и так же вас, если вас случайно обнаружит. Поэтому имейте запас времени на глупых милиционеров. Заранее сделайте себе умное письмо, лучше трех языках – арабском, французском, английском, в котором будут объяснять, чтобы вы не шпион, а хороший человек. Письмо сделайте сами, поставьте любую печать – в библиотеке, универе или свою собственную, и это вам поможет.

Побег от шейха

В Африке нет проблем ни с жильем, ни с едой, ни с водой, если у тебя есть деньги. Обычная еда – рис, фасоль и чай стоят 10 рублей за порцию, воду продают в пластиковых пузырях, а переночевать можно у местных жителей. Они всегда приютят. Когда в семьях живут несколько десятков человек, еще один не напрягает. Иногда можно даже попасть к какому-нибудь шейху. Так случилось и с Антоном в Сенегале. Он пришел в мечеть, где встретил шейха, который пригласил его к себе переночевать.

– Шейх решил, что я выгляжу как-то непрезентабельно, сразу распорядился меня одеть прилично, нацепил на меня огромный халат, и мы сели раздавать всем жителям важные советы. Потом он позвал к себе ночевать, но тут в моей шейховской биографии обнаружилось пятно. Оказалось, что я не выучил наизусть Коран. Вообще в Сенегале нормальное дело – знать Коран наизусть. У них это знак приличного человека. Шейх сказал, чтобы я оставался у него учиться, якобы это не долго, американец один у него 8 месяцев жил и выучил все. Я начал учить, но оказался самым тупым из учеников шейха, и почти ничего из этого не вышло. Сколько шейх не извел на меня жареной курицы, кока-колы, Коран не изучался. Мне пришлось от этого шейха сбежать, у меня было еще много дел, – рассказывает Антон.

Местные очень гостеприимно относятся к путешественникам. Фото: Антон Кротов Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Очаг разврата

Одна из точек путешествия – страна Гамбия. Это самая плоская и самая маленькая страна Африки, в которой нет ни холмика. Она любопытна тем, что туда съезжаются европейские старики с одной очень занимательной целью.

– Там есть большой аэродром, который сделали силами Запада, чтобы туда могли приземляться космические корабли. Никакие корабли туда не приземлились, и в это место стали летать чартеры из Европы, которые везут стариков и старух. Вот, например, живет старуха в Германии много лет. Муж умер, радости нет. Она едет в Гамбию и находит там местного, который в три раза моложе ее, ходит с ней под ручку, они вместе проедают старухину пенсию, все довольны. Бабушка под пальмами, мужчина с ней вежливо, любовно обходится. Или старик какой-нибудь жил Голландии, жена ушла или умерла, все плохо, грустно. И тут он приезжает в Гамбию, находит себе молодую чернокожую девушку и проводит с ней зиму в обнимку. Хоть и на 80% это мусульманское государство, есть такой очаг разврата, связанный с приездом европейских стариков и старух.

«Путешествие продлевает жизнь, но не гарантирует бессмертие»

Антон Кротов проехал через Мавританию, Сенегал, Гамбию, Гвинею-Биссау, Гвинею, Мали, Буркина-Фасо, Того, Бенин, Нигер в Чад, откуда в марте ему пришлось уже улететь на самолете из-за начавшейся пандемии. У него уже в планах путешествия на несколько лет вперед. На встрече у него спросили, когда он остановится.

– Когда мы остановимся – знает один бог. Путешествие продлевает жизнь, но не гарантирует бессмертие, поэтому нужно оставшееся время прожить так, чтобы не было обидно умирать, чтобы было интересно и классно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Елена Летучая и Митя Фомин на Алтае пили из реки, проводили обряды и собирали экскременты снежного барса

Они побывали в экспедиции по Сайлюгемскому национальному парку (подробнее)