Тамара Глоба: «На Алтае будут благоприятные перемены»

Тамара Глоба. Фото Алтайского краевого отделения Российского детского фонда

На фестивале сказочного кино «Хрустальные ключи» в городе-курорте Белокуриха собралось множество известных деятелей кино и искусства - Ольга Кабо, Юлия Рутберг, Оксана Сташенко, Валерий и Кузьма Яременко, Мария Бурляева, Екатерина Самуйлина, режиссёры Наталья Бондарчук, Константин Щекин, шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков, композитор и поэт Татьяна Заслужная, певец Родион Газманов и другие.

- Я давно мечтала приехать на Алтай, - поделилась впечатлениями телеведущая, астролог Тамара Глоба. - Благодаря кинофестивалю, наконец-то, сюда попала. С первых экскурсий, с первых шагов волшебные легенды стали реальностью, постепенно проникающей в душу.

По версии астролога, наш край будет развиваться, причем очень мощно. Глоба оптимистично увидела на Алтае огромный энергетический и духовный потенциал, грядущие благоприятные перемены. Гостей фестиваля тронуло гостеприимство и радушие сибиряков, многие из них делились в соцсетях восторженными отзывами.

Во время фестиваля участники продемонстрировали около 100 кинокартин и мультипликационных фильмов, 47 из них участвовали в борьбе за главные призы - хрустальные ключи, изготовленные Дятьковским хрустальным заводом.

Наивысшую награду фестиваля детское жюри присудило фильму «Эбигейл», выпущенному в 2019 году режиссером Александром Богуславским. В номинации «Кинематограф» лучшим признали фильм «Домовой», созданный нашим земляком Евгением Бедаревым.

Организатором «сказочного фестиваля» стали Алтайское краевое отделение Российского детского фонда в партнерстве с Центром визуальных искусств Москвы .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ольга Кабо и Тамара Глоба поделились в Инстаграме фото и видео из Белокурихи

Актриса Ольга Кабо и астролог Тамара Глоба поделились в Инстаграме фото из Белокурихи. Обе приехали на фестиваль «Хрустальные ключи». Тамара Глоба - в качестве гостя, Ольга Кабо - в качестве президента фестиваля (подробнее)