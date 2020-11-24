Елена Летучая и Митя Фомин на Алтае пили из реки, проводили обряды и собирали экскременты снежного барса

Митя Фомин и Елена Летучая шли по следам ирбиса (фото: скриншот видео WWF)

«Человек Земли. Алтай» - такое название получил документальный фильм о работе Всемирного фонда дикой природы (WWF) в Республике Алтай. Его участниками стали телеведущая Елена Летучая и певец Митя Фомин.

В жестких условиях

Звездные амбассадоры WWF вместе с сотрудниками организации приезжали в национальный парк «Сайлюгемский» с миссией показать и рассказать людям как происходит работа по сохранению одной из редчайших кошек мира – ирбиса. Несмотря на свой статус, и Летучая и Фомин приняли все условия быта во время нахождения в парке: работали наравне с остальными и жили в «полях».

А условия работы сотрудников нацпарка сложно назвать романтичными: приходится таскать тяжелые бревна, копаться в продуктах жизнедеятельности животных и все это и в зной и в мороз. А он, кстати, зимой бывает и до -50 градусов.

Летучая и Фомин приезжали с экспедицией в Кош-Агачский район еще осенью прошлого года. Тогда их рабочий визит начался непривычно рано для звездных персон – в 7 утра. Пока Елена помогала на кухне, Митя во дворе колол дрова. По словам сотрудников визит-центра парка «Сайлюгемский», в этом вся суть их работы – каждый делает то, что умеет. Так создается быт, ведь никаких особых условий здесь нет – вода для готовки, мытья и стирки – из реки, дрова и продукты - привозные, свет - от генератора.

Митя Фомин и Елена Летучая шли по следам ирбиса (фото: скриншот видео WWF)

- Это очень важные и ценные чувства – оказаться здесь, вспомнить о том, кто такие люди, и для чего мы на этой планете, - говорит Фомин, набирая воду из реки. – А я, кстати, думал, все это время - откуда берется вода? Здесь же нет никакого водопровода…

Лена же в это время по старой памяти «инспектировала» кухню и интересовалась у хозяйки как давно та меняла масло для жарки. И, кажется, успокоилась, когда узнала, что для каждой готовки – оно новое.

Скрытный зверь

Проблема животного мира, коей так заинтересовались Лена Летучая и Митя Фомин заключается в том, что популяция снежного барса стремительно сокращается, и нигде в России, кроме как на Алтае ирбис не водится. Всего же на данный момент в мире насчитывается около четырех тысяч особей. Основное место обитания – Азия. Из общего числа всего около 2% приходится на Республику Алтай.

Для того чтобы понять, как можно поспособствовать увеличению популяции и собираются такие экспедиции. Стоимость одной оценивается в 100 тысяч рублей. Это чтобы понять на что Фонд тратит деньги.

Снежный барс один из самых малоизученных видов крупных кошек. Недостаточное финансирование, нехватка материально-технической базы, слабая природоохранная деятельность – все это буквально развязывает руки браконьерам. В Кош-Агачском районе числится только один инспектор охотнадзора. Справиться с работой ему просто нереально. Помогают сотрудники нацпарка.

Митя Фомин и Елена Летучая шли по следам ирбиса (фото: скриншот видео WWF)

Удивительные люди

Попутно в поисках ирбиса участники экспедиции доставляли на разные точки каменную соль для аргали. Сами по себе огромные глыбы горные бараны не лижут. Их больше интересует земля. Поэтом сначала перекапывается и рыхлится земля, а уже в нее закапывается соль.

- Это загадка как они это делают, но они ее учуют, - заверяет директор нацпарка Денис Маликов. – Сюда будут ходить не только аргали, но и сурки, зайцы, козероги, медведь, он, кстати, соль не ест, но он будет проверять кто ее ест.

Помимо этого участники экспедиции проверили фотоловушки. Всего их в республике около 300 и, как правило, материалы с них отсматривают не чаще двух раз в месяц. Это в том числе входит в должностные обязанности сотрудников.

- Знаете, когда мы пробыли с ними некоторое время, и когда увидели, как они работают, я поняла, что это такие фанаты своего дела! Вы представляете, как тут зимой? Минус 30-40 градусов, ветер, буря. Я вообще не представляю, как это! – восхищенно говорит Летучая. - Таким могут заниматься только люди любящие свое дело. Когда я встречаю таких людей, я испытываю восхищение. Они действительно так болеют за это место, за эту природу, за этот национальный парк, за всех животных, которых истребляют.

Митя Фомин и Елена Летучая шли по следам ирбиса (фото: скриншот видео WWF)

- Мы видели следы снежного барса и любовались снимками в фотоловушке. Работали со специальным приложением, которое позволяет систематизировать и отслеживать любые признаки присутствия животных в дикой природе. Во время обходов, мы видели очень много птиц, а однажды встретили целое стадо баранов аргали! – рассказывает Митя Фомин.

У музыканта после поездки осталось огромное количество эмоций. Ему пришлось кушать еду с костра, пить из реки, спать по несколько часов и с раннего утра выходить на работу. Но также вместе с Еленой он принимал участие в обрядах шаманов.

Фомин признался, что с детства любит животных и поэтому он приехал на Алтай. Занося в специальную программу данные об остановках ирбиса, он как будто вновь стал юным исследователем.

- Я еще когда был юнатом работал в Новосибирском зоопарке. Изучал различные виды животных, ухаживал за ними, кормил, убирал клетки. Это было очень интересно, - говорит он.

- Я всегда мечтала заниматься такой деятельностью. Мне кажется, это мое, - в конец-концов призналась Летучая.