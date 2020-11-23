Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 24 ноября 2020: закрывается один госпиталь и поговаривают об отмене корпоративов

Ковид на Алтае. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле выявляют больше 200 новых заболевших в сутки – это согласно последним новостям о коронавирусе в Алтайском крае на 24 ноября 2020 года – переоборудуется торговый центр под ковидный госпиталь, но вместе с тем власти решают закрыть один из действующих - в Алтайском центре охраны материнства и детства. Почему?

Региональный минздрав объясняет это необходимостью возобновить плановую помощь, тем более, что пандемия пошла на спад – коечный фонд заполнен на 73 процента, скорая справляется с вызовами. А строящийся госпиталь - на случай новой волны, которая, судя по всему, обязательно случится.

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- Госпиталь в Центре охраны материнства и детства был развернут при остром дефиците мест в ковидных госпиталях Барнаула и прилегающих районов. Там лечились взрослые с вирусной пневмонией и подтвержденным ковидом. Сейчас наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации, поэтому появилась возможность постепенно возвращать больницы к их профильной деятельности, - комментирует минздрав.

Вместе с тем, в регионе продолжают действовать ограничения – масочный режим, изоляция для граждан старше 65 лет, даже ряд традиционных мероприятий на новогодние праздники решили отменить, чтобы снизить число контактов между жителями. Даже появилась информации, что отменят корпоративы. А кафе и рестораны будут работать до 19.00 – об этом написала на своей странице написала депутат АКЗС Мария Прусакова.

Вместе с тем, по оценкам инфекционистов, коронавирус скоро должен выйти на плато – стабилизироваться, а следующим этапом начнется естественный спад заболеваемости.