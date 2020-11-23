Требуются «светлые головы» и «золотые руки»

«Барнаулмеханомонтаж» Фото: Из архива предприятия

Строительная область сегодня – одна из самых быстроразвивающихся. Здесь всегда есть спрос на специалистов самого разного уровня и профиля. И это неспроста. По мнению экспертов, несмотря на все кризисы и пандемии, потребность в кадрах строительной сферы будет уверенно расти с каждым годом. Согласно прогнозам, особенно востребованными окажутся инженеры.

Впрочем, зачем далеко ходить – в настоящее время в одной из самых опытных строительно-монтажных организаций Алтайского края «Барнаулмеханомонтаж» открыты ряд вакансий. Все как на подбор – с достойной зарплатой и отличными перспективами карьерного роста.

– Наша компания входит в холдинг строительно-монтажных организаций АО «Трест «Коксохиммонтаж» и является одним из его основных предприятий по обустройству нефтегазодобывающих месторождений, осуществляющий весь спектр монтажных работ – монтаж металлических конструкций, технологического оборудования, трубопроводов различного назначения и т. д., – рассказывает Сергей Зикратьев, генеральный директор ООО «Барнаулмеханомонтаж».

В настоящее время в «Барнаулмеханомонтаже» работают 850 человек. Из них 600 – вахтовым методом.

– Около половины коллектива – это жители Алтайского края, остальные работники – это представители из самых разных регионов. К нам трудоустраиваются со всей страны, нет никаких ограничений по территориальности. При этом трудоустройство происходит дистанционно, что очень удобно, – рассказывают в компании.

Сотрудники «Барнаулмеханомонтаж» Фото: Из архива предприятия

В настоящее время «Барнаулмеханомонтаж» обслуживает 11 объектов. Большинство из них находятся в Ямало-Ненецком автономном округе (Новый порт, Мыс Каменный, Ново-Уренгойское, Салмановское (Утреннее), Южно-Тамбейское (Сабетта), Северо-Русское, Харбейское и др. месторождения). Также есть объекты в Заринске («Алтай-кокс»), Мурманске, Череповце, Волхве (Ленинградская область).

– Так как компания занимается обустройством нефтегазовых месторождений, основная категория требуемых работников – это сварщики и монтажники металлоконструкций и технологических трубопроводов, – рассказывают в отделе кадров. – Все люди у нас трудоустраиваются официально, выдается спецодежда.

Сроки вахты – 3 месяца работы и 1 месяц отдыха. Для инженерно-технических работников организуется доставка на объекты авиаперелетом, для рабочих – на поезде.

– Но есть рабочие, которые себя хорошо зарекомендовали, давно работают – для них мы тоже покупаем билеты на самолет. Это как один из бонусов, – поясняют в «Барнаулмеханомонтаже».

Работники проживают в вахтовых городках, общежитиях. На северных объектах, находящихся за пределами городов, организовано 3-разовое горячее питание.

Кстати, питание и проезд «Барнаулмеханомонтаж» своим работникам оплачивает сразу, в отличие от многих других работодателей, компенсирующих расходы уже по факту вахтовой работы. Также в числе приятных бонусов – бесплатное обучение (например, для сварщиков) с условием того, что специалист потом отработает в организации в течение всего срока действия договора, корпоративный тимбилдинг, займы от компании. Ну и, само собой, у вахтовиков идет северная надбавка к зарплате и северный стаж.

– В основном там требуются мужчины. Однако недавно на вахту приехала женщина-сварщик. Это первый случай в нашей компании. Как правило, женщины заняты на инженерно-технических работах, – говорят в отделе кадров.

«Барнаулмеханомонтаж» Фото: Из архива предприятия

Главный принцип компании – достижение качественных результатов за счет использования высокотехнологичных и самых современных инженерных решений. А это значит, что «светлые головы» и «золотые руки» тут в особом почете. Сегодня мы рассказываем, какие специалисты требуются на «Барнаулмеханомонтаже».

ДЛЯ РАБОТЫ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

(ЯНАО И ГОРОДСКИЕ ОБЪЕКТЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ):

- Монтажники металлоконструкций и технологических трубопроводов

- Электросварщики ручной, аргонно-дуговой и полуавтоматической сварки (металлоконструкции, технологические трубопроводы, резервуары)

- Мастера строительно-монтажных работ

- Машинисты автомобильных и пневмогусеничных кранов

- Мастера материально-технического снабжения

- Специалисты по ОТ и ПБ

- Мастера по сварке

- Начальники участка, производитель работ

- Инженеры ПТО

- Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования

В БАРНАУЛЕ ИЛИ ЗАРИНСКЕ:

- Слесари по сборке металлоконструкций

- Электросварщики ручной и полуавтоматической сварки

- Подсобные рабочие

РАБОТОДАТЕЛЬ ГАРАНТИРУЕТ:

- Официальное трудоустройство

- Достойная заработная плата 2 раза в месяц без задержек

- Соцпакет в соответствии с действующим законодательством

- Спецодежда

ДЛЯ ВАХТОВИКОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- проезд, питание, проживание за счет средств работодателя (общежития, вахтовые городки, квартиры)

- оплата межвахты

- северный стаж

По вопросам трудоустройства звоните по тел.:

+7 (3852) 77-02-86, +7 (923) 641-19-73, +7 (964) 086-63-36 (отдел кадров)

Еще больше о вакансиях нашего региона в проекте «Работа есть»: https://www.kp.ru/best/altai/rabota-2020/rostelekom/

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