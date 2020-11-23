Требуются «светлые головы» и «золотые руки»

«Барнаулмеханомонтаж»
Фото: Из архива предприятия
Строительная область сегодня – одна из самых быстроразвивающихся. Здесь всегда есть спрос на специалистов самого разного уровня и профиля. И это неспроста. По мнению экспертов, несмотря на все кризисы и пандемии, потребность в кадрах строительной сферы будет уверенно расти с каждым годом. Согласно прогнозам, особенно востребованными окажутся инженеры.
Впрочем, зачем далеко ходить – в настоящее время в одной из самых опытных строительно-монтажных организаций Алтайского края «Барнаулмеханомонтаж» открыты ряд вакансий. Все как на подбор – с достойной зарплатой и отличными перспективами карьерного роста.
– Наша компания входит в холдинг строительно-монтажных организаций АО «Трест «Коксохиммонтаж» и является одним из его основных предприятий по обустройству нефтегазодобывающих месторождений, осуществляющий весь спектр монтажных работ – монтаж металлических конструкций, технологического оборудования, трубопроводов различного назначения и т. д., – рассказывает Сергей Зикратьев, генеральный директор ООО «Барнаулмеханомонтаж».
В настоящее время в «Барнаулмеханомонтаже» работают 850 человек. Из них 600 – вахтовым методом.
– Около половины коллектива – это жители Алтайского края, остальные работники – это представители из самых разных регионов. К нам трудоустраиваются со всей страны, нет никаких ограничений по территориальности. При этом трудоустройство происходит дистанционно, что очень удобно, – рассказывают в компании.
Сотрудники «Барнаулмеханомонтаж»
Фото: Из архива предприятия
В настоящее время «Барнаулмеханомонтаж» обслуживает 11 объектов. Большинство из них находятся в Ямало-Ненецком автономном округе (Новый порт, Мыс Каменный, Ново-Уренгойское, Салмановское (Утреннее), Южно-Тамбейское (Сабетта), Северо-Русское, Харбейское и др. месторождения). Также есть объекты в Заринске («Алтай-кокс»), Мурманске, Череповце, Волхве (Ленинградская область).
– Так как компания занимается обустройством нефтегазовых месторождений, основная категория требуемых работников – это сварщики и монтажники металлоконструкций и технологических трубопроводов, – рассказывают в отделе кадров. – Все люди у нас трудоустраиваются официально, выдается спецодежда.
Сроки вахты – 3 месяца работы и 1 месяц отдыха. Для инженерно-технических работников организуется доставка на объекты авиаперелетом, для рабочих – на поезде.
– Но есть рабочие, которые себя хорошо зарекомендовали, давно работают – для них мы тоже покупаем билеты на самолет. Это как один из бонусов, – поясняют в «Барнаулмеханомонтаже».
Работники проживают в вахтовых городках, общежитиях. На северных объектах, находящихся за пределами городов, организовано 3-разовое горячее питание.
Кстати, питание и проезд «Барнаулмеханомонтаж» своим работникам оплачивает сразу, в отличие от многих других работодателей, компенсирующих расходы уже по факту вахтовой работы. Также в числе приятных бонусов – бесплатное обучение (например, для сварщиков) с условием того, что специалист потом отработает в организации в течение всего срока действия договора, корпоративный тимбилдинг, займы от компании. Ну и, само собой, у вахтовиков идет северная надбавка к зарплате и северный стаж.
– В основном там требуются мужчины. Однако недавно на вахту приехала женщина-сварщик. Это первый случай в нашей компании. Как правило, женщины заняты на инженерно-технических работах, – говорят в отделе кадров.
«Барнаулмеханомонтаж»
Фото: Из архива предприятия
Главный принцип компании – достижение качественных результатов за счет использования высокотехнологичных и самых современных инженерных решений. А это значит, что «светлые головы» и «золотые руки» тут в особом почете. Сегодня мы рассказываем, какие специалисты требуются на «Барнаулмеханомонтаже».
ДЛЯ РАБОТЫ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
(ЯНАО И ГОРОДСКИЕ ОБЪЕКТЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ):
- Монтажники металлоконструкций и технологических трубопроводов
- Электросварщики ручной, аргонно-дуговой и полуавтоматической сварки (металлоконструкции, технологические трубопроводы, резервуары)
- Мастера строительно-монтажных работ
- Машинисты автомобильных и пневмогусеничных кранов
- Мастера материально-технического снабжения
- Специалисты по ОТ и ПБ
- Мастера по сварке
- Начальники участка, производитель работ
- Инженеры ПТО
- Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования
В БАРНАУЛЕ ИЛИ ЗАРИНСКЕ:
- Слесари по сборке металлоконструкций
- Электросварщики ручной и полуавтоматической сварки
- Подсобные рабочие
РАБОТОДАТЕЛЬ ГАРАНТИРУЕТ:
- Официальное трудоустройство
- Достойная заработная плата 2 раза в месяц без задержек
- Соцпакет в соответствии с действующим законодательством
- Спецодежда
ДЛЯ ВАХТОВИКОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
- проезд, питание, проживание за счет средств работодателя (общежития, вахтовые городки, квартиры)
- оплата межвахты
- северный стаж
По вопросам трудоустройства звоните по тел.:
+7 (3852) 77-02-86, +7 (923) 641-19-73, +7 (964) 086-63-36 (отдел кадров)
Еще больше о вакансиях нашего региона в проекте «Работа есть»: https://www.kp.ru/best/altai/rabota-2020/rostelekom/
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