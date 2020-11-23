Задержание главврача больницы. Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Алтайская ФСБ нагрянула к начальнику регионального отделения ПФР Борису Трофимову. Визит был связан с уголовным делом в отношении его сына - Александра Трофимова, который является директором клиники «Добрый доктор». Ему, главврачу и замглавврача уже предъявили обвинение в мошенничестве на 170 млн рублей.

Появилась информация, что у главы ПФР в связи с этим прошли обыски, однако сообщение не нашло подтверждения. Как стало известно «КП – Барнаул» из достоверного источника, визит был связан с оперативно-розыскными мероприятиями. Местонахождение Александра Трофимова в день задержания фигурантов не было установлено, поэтому к его отцу, депутату АКЗС, пришли оперативники с целью узнать, где находится его родственник. Позже Александр Трофимов сам явился к следователю.

Напомним, мошенническую схему вскрыли сотрудники ФСБ. Внимание привлекла крупная сумма бюджетных денег – 170 млн рублей, которая вместо того, чтобы уйти в поликлиники, оказалась на счету частной медорганизации.

С апреля 2016 по август 2020 года «Добрый доктор» предоставлял в фонд ОМС счета на оплату. Данные реестры содержали заведомо ложные сведения об объемах услуг, которые были завышены или в действительности не были оказаны.

Кроме того, по данным регионального СК, клиника предоставила подложные документы о затратах на фиктивную аренду помещений, медицинского оборудования. Также были вопросы к документам, которые проводились, как обучение медперсонала, подлежащие возмещению из средств ФОМС.

Сейчас все трое обвиняемых - директор клиники Александр Трофимов, главный врач Сергей Богданов и его заместитель, кандидат медицинских наук Дмитрий Тимошенский находятся в СИЗО.