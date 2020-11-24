Красавицы в погонах: в Барнауле выбрали «Мисс УИС»

Конкурс завершился. Фото: Олег УКЛАДОВ

За два дня первого этапа Всероссийского конкурса «Мисс УИС», проходившего в краевой столице 19 и 20 ноября, 14 очаровательных девушек из Барнаула, Бийска, Рубцовска, Новоалтайска, Шипуново доказали, что они мастерски отжимаются и качают пресс, спокойно выбивают 28 из 30 из боевого оружия, отлично знают нормы закона.

Конкурс профессионального мастерства, красоты и талантов организовало Управление ФСИН региона Фото: Олег УКЛАДОВ

А еще поют – заслушаешься, танцуют – заглядишься, стихи читают – душа трепещет. И с такой же элегантностью, с какой дефилируют в роскошных вечерних платьях, они маршируют в форменных кителях. Смотришь и понимаешь: погоны на хрупких девичьих плечах – украшение, ни в чем не уступающее короне королевы красоты!

Конкурс профессионального мастерства, красоты и талантов организовало Управление ФСИН региона Фото: Олег УКЛАДОВ

Как в красавицы попасть?

Вообще-то в учреждениях краевого УФСИН работает немало привлекательных молодых сотрудниц. Но на этот конкурс, который проводится раз в три года, попадает не каждая, а только те, кто проработал в системе не менее трех лет и зарекомендовал себя на службе профессионалом.

Конкурс профессионального мастерства, красоты и талантов организовало Управление ФСИН региона Фото: Олег УКЛАДОВ

Конечно, внешние данные тоже немаловажную роль играют. Недаром одной из главных задач конкурса, как записано в его официальном положении, является «формирование позитивного имиджа сотрудника УИС». А уж что может быть более позитивно, нежели женская красота, грация, хорошие манеры, правильная речь, артистизм и художественная фантазия! Потому помимо специальных заданий по физической и огневой подготовке, тестирования на знание нормативно-правовой базы, конкурсантки готовили и творческие выступления: «Краса России», «Реклама профессии», «Ночь в музее», а также танцевальный номер.

Конкурс профессионального мастерства, красоты и талантов организовало Управление ФСИН региона Фото: Олег УКЛАДОВ

Кроме того за месяц до конкурса девушки участвовали в фотосессии, их фото были размещены на сайте «КП» - Барнаул». И наши читатели могли проголосовать за одну из претенденток. Кстати, по итогам всех конкурсных испытаний звания «Мисс интернет-голосование» и «Мисс мастерство» получила одна участница – начальник кинологического отделения отдела охраны КТБ-12 Мария Богомолова.

Конкурс профессионального мастерства, красоты и талантов организовало Управление ФСИН региона Фото: Олег УКЛАДОВ

На высоком уровне

Выступления участниц были такими яркими, что члены жюри, в состав которого входили руководители отделов и служб краевого УФСИН, работники культуры и модельной сферы Барнаула, довольно долго совещались, подводя итоги двух насыщенных конкурсных дней.

Конкурс профессионального мастерства, красоты и талантов организовало Управление ФСИН региона Фото: Олег УКЛАДОВ

Как отметил заместитель начальника УФСИН России по Алтайскому краю Олег Кытманов, в этом году значительно вырос уровень подготовки конкурсанток.

Конкурс профессионального мастерства, красоты и талантов организовало Управление ФСИН региона Фото: Олег УКЛАДОВ

Хорошее качество выступлений девушек отметила и директор барнаульского модельного агентства «Стиль» Татьяна Баева. Представителя этого агентства, известного тем, что оно проводит такие популярные конкурсы, как «Мисс Барнаул», «Маленькая мисс Алтая», «Мисс Сибирь», впервые пригласили в качестве судьи конкурса «Мисс УИС».

Конкурс профессионального мастерства, красоты и талантов организовало Управление ФСИН региона Фото: Олег УКЛАДОВ

- Меня порадовал хороший уровень проведения мероприятия, творческий потенциал девочек, - отметила Татьяна Баева. – Они подарили нам массу положительных эмоций и солнечное настроение.

Конкурс профессионального мастерства, красоты и талантов организовало Управление ФСИН региона Фото: Олег УКЛАДОВ

По итогам всех конкурсных состязаний звание первой «Вице-мисс УИС» присвоили старшему инспектору организационно-аналитической группы ИК-4 Диане Кабобель. Второй «Вице-мисс УИС» признана старший инспектор отдела безопасности ИК-11 Анастасия Ермакова.

Конкурс профессионального мастерства, красоты и талантов организовало Управление ФСИН региона Фото: Олег УКЛАДОВ

Титул «Мисс УИС» и корону победительницы получила начальник пресс-службы регионального УФСИН Анна Кольченко. Кстати, несколько лет назад Анна работала в нашем издании. Потому особенно приятно поздравить ее с заслуженной победой!

Конкурс профессионального мастерства, красоты и талантов организовало Управление ФСИН региона Фото: Олег УКЛАДОВ

- Считаю, что все девчонки на конкурсе были молодцы! У нас не было какого-то негатива, соперничества. Мы помогали друг другу, поддерживали каждую, - говорит победительница.

Конкурс профессионального мастерства, красоты и талантов организовало Управление ФСИН региона Фото: Олег УКЛАДОВ

Конкурс профессионального мастерства, красоты и талантов организовало Управление ФСИН региона Фото: Олег УКЛАДОВ

Конкурс профессионального мастерства, красоты и талантов организовало Управление ФСИН региона Фото: Олег УКЛАДОВ

Конкурс профессионального мастерства, красоты и талантов организовало Управление ФСИН региона Фото: Олег УКЛАДОВ

Конкурс профессионального мастерства, красоты и талантов организовало Управление ФСИН региона Фото: Олег УКЛАДОВ

Конкурс профессионального мастерства, красоты и талантов организовало Управление ФСИН региона Фото: Олег УКЛАДОВ

Конкурс профессионального мастерства, красоты и талантов организовало Управление ФСИН региона Фото: Олег УКЛАДОВ

Конкурс профессионального мастерства, красоты и талантов организовало Управление ФСИН региона Фото: Олег УКЛАДОВ