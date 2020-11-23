Парочку под градусом вывели из барнаульского храма

Александро-Невский собор Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

В Александро-Невском соборе Барнаула вечером 22 ноября произошел неприятный инцидент. Пьяная парочка устроила перепалку с другими прихожанами. Нетрезвых горожан пришлось выгонять из церкви.

Как сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул», мужчина и женщина в нетрезвом виде зашли в храм и начали там громко разговаривать. Через несколько минут мужчина в штанах с лампасами уселся на пол, а на сделанные ему замечания отреагировал грозно: «Я хожу в церковь так, как мне хочется».

Замечания паре, по словам очевидцев, сделал и священнослужитель, после чего нетрезвых верующих вывели из храма.

Священнослужитель Андрей Басов, с которым мы созвонились, прокомментировал это так:

- Действительно, во время вечернего богослужения один из «захожан» (так-как прихожанами эти люди не являются) вел себя вызывающе и постоянно провоцировал молящихся своими громкими выкриками и ругательствами. Ему сделали замечание богомольцы и попросили покинуть богослужение. Через некоторое время он самостоятельно вышел из церкви, а что происходило за дверями храма, мне неизвестно.

По словам священников, случаи, когда громких нетрезвых посетителей соборов приходится выпроваживать, не так уж редки.

К полиции и охране батюшки стараются не обращаться.

- Сначала пытаемся вежливо вразумить, - подчеркнул один из священников. - Человек так просто в храм не приходит. Иногда горе случается, свечки хотят поставить, иногда придут под градусом, хотят покреститься. Говоришь: «Приходите наутро, все обсудим». Кто-то приходит, кто-то забывает.

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