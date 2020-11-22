Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 23 ноября 2020: в резерве для больных более 1,6 тыс. коек

Последние новости о коронавирусе в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Региональный штаб сообщил последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 23 ноября 2020 года.

По его данным, за сутки зарегистрировано 232 новых случая заболевания. В госпиталях с коронавирусом находятся 2 289 человек. А 1 992 пациента - с вирусной пневмонией. Всего в крае развернуто 5913 коек, резервных осталось 1629.

- Количество тяжелобольных – 554, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 153, - отметили в оперштабе.

За сутки в регионе выздоровело 243 пациента, умерло шестеро зараженных - из них от COVID-19 - пятеро.

Общее число заболевших - 24 316 человек. Выздоровели всего 20 991 человек. Умерло 1022.

Между тем, в регионе выявили некачественные санитайзеры, предназначенные для больниц и школ. Эксперты Алтайской торгово-промышленной палаты обнаружили, что в некоторых флаконах вообще нет действующего вещества, убивающего вирусы. В других его было в десятки раз меньше, чем заявлено на этикетке.

В итоге в трех партиях экспертиза не нашла ни одного качественного санитайзера.

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