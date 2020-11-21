Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 22 ноября 2020: зараженных COVID-19 более 24 тысяч

Выздоровевших также становится больше. Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки число зараженных в Алтайском крае увеличилось более чем на 200 человек. Общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии превысило 24 тыс. человек. Выздоровевших также становится больше с каждым днем, их уже свыше 20,7, а умерших с коронавирусом – свыше 1 тыс. человек.

Данные на 23 часа 21 ноября. Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

По информации на вечер 21 ноября, на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – 2306 человек. 1924 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 4 человека находятся там по другим обстоятельствам. Количество тяжелобольных – 559, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 153.

– Кроме того, 1289 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 943 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, – сообщил оперштаб края в субботу.

Из общего числа заболевших 348 случаев – завозные, в том числе 151 – из-за рубежа; 13777 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 24084 заболевших: 6992 – у больных внебольничной пневмонией, 10818 – у заболевших ОРВИ, в 6274 случаях – бессимптомное течение, по данным на 20 ноября.

Всего в Алтайском крае на COVID-19 обследовали более 786 тыс. человек.

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