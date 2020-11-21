Глава СК России Александр Бастрыкин раскритиковал ситуацию с жильем алтайских детей-сирот

На решение проблем с жильем для детей-сирот Алтайский край получил из федерального бюджета более одного миллиарда рублей Фото: принтскрин видео.

В Алтайском крае ждут крышу над головой более 5 тыс. детей-сирот. Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России, раскритиковал алтайских чиновников и правоохранителе из-за ситуации с обеспеченностью жильем молодых людей. Это заявление он сделал во время встречи в формате видео-конференц-связи.

На решение проблем с жильем для детей-сирот Алтайский край получил из федерального бюджета более одного миллиарда рублей. Однако местные чиновники утверждают, что эти деньги им пока не освоить, потому что средства пришли слишком поздно, вопрос с жильем в этом году разрешить не удастся. При этом сейчас в регионе ждут крыши над головой более 5 тысяч молодых людей, которые вынуждены “мыкаться по съемным углам” по 7-10 лет.

Александр Бастрыкин убежден, что это не деньги поздно пришли, а те, кто отвечает за решение вопроса некомпетентны. Современное законодательство позволяет маневрировать с бюджетными средствами в рамках закона. Глава Следственного комитета России уверен, что все тормозят лень и равнодушие. Он упрекнул в этом и руководство регионального краевого управления СУ СКР.

– Почти 1,5 тысячи молодых людей на руках имеют судебные решения о выделении жилья, которые до сих пор не исполнены, а доследственных проверок и возбужденных уголовных дел о халатности по пальцам можно пересчитать. И это касается не только Алтайского края. Подобная картина в Забайкалье, Волгоградской, Омской и Иркутской областях, – сказано в сюжете.

В Следственном комитете также добавили, что в целом по России уровень обеспеченности жильем детей-сирот, состоящих на учете, остается крайне низким, немногим более 18%, а в ряде регионов, таких как Алтайский и Забайкальский края, Омская область, не превышает и 5%.

Что было известно ранее

Напомним, мы сообщали о том, что в Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего обеспечения жильем детей-сирот. Число нуждающихся – пять тысяч человек.

По данным следствия, на обеспечение жильем детей-сирот в 2020 году государством выделено более 1 млрд 211 млн рублей из федерального и краевого бюджетов. Приобретать и предоставлять квартиры сиротам обязаны региональное жилищное управление и министерство строительства и коммунального хозяйства Алтайского края. Деньги государством были выделены, но жилье нуждающиеся дети так и не получили, а сумма освоенных чиновниками денежных средств составила около 49 миллионов рублей. Это лишь 4% от финансирования.

Расследование уголовного дела продолжается.

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