Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 21 ноября 2020: в регион завозят бесплатные лекарства от коронавируса

Специально для амбулаторных пациентов в Алтайский край поступила первая партия бесплатных лекарств от коронавируса. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае число выздоровевших за день пациентов стало превышать число новых заболевших. Так, за минувшие сутки зарегистрировано 233 новых случаев заболевания. При этом выписали из больниц 299 человек, а скончалось восемь, от COVID-19 – четверо.

По состоянию на 20 ноября в ковидных госпиталях остается 1567 свободных коек. Всего развернуто почти шесть тысяч мест.

На лечении в госпиталях находятся 2371 человек с коронавирусом, который подтвердился в лаборатории. С вирусной пневмонией лежат 1972 пациента. Еще три человека находятся в госпиталях по другим причинам. На сегодняшний день в крае 574 тяжелобольных пациента, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 152

Дома лечатся 1871 человек с COVID-19, который проходит бессимптомно. С вирусной пневмонией на домашнем лечении находятся 974 пациента.

Специально для амбулаторных пациентов в Алтайский край поступила первая партия бесплатных лекарств от коронавируса. Пока что в регион завезли только «Гидроксихлорохин» и «Ксарелто». Сейчас Минздрав готовит документы о распределении лекарств между поликлиниками. Именно ни будут выдавать препараты согласно схеме лечения

Как сообщает оперштаб, по итогам недели скорость распространения коронавируса в Алтайском крае ниже среднесибирской и общероссийской.

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