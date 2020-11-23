Мутация коронавируса может стать началом конца пандемии

Коронавирус на Алтае. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мутация коронавируса, которую не так давно обнаружили в Алтайском крае и еще 12 регионах, может стать началом конца пандемии. Все дело в изменении вируса и ожидаемом снижении его агрессивности.

Выжить любой ценой

- Мутация – это закономерное явление, это один из способов для вируса приспособиться к агрессивной среде и выжить. Главный вопрос, как эта мутация повлияет на нас, на человечество. Происходящее с Covid-19 можно рассмотреть в сравнении с историей гриппа. Пандемии гриппа 1918 и 2009 отметились высоким уровнем заболеваемости и большим количеством жертв среди людей. Однако спустя несколько лет от старта пандемии вирусы их вызвавшие утратили высокую вирулентность и перевели болезнь из разряда особо опасной в разряд сезонной. Пока нет оснований говорить о том, что коронавирус с произошедшей мутацией начал ослабевать. Но мы можем надеяться, что постепенно эти мутации приведут к потере агрессивности коронавируса, - говорит главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко.

Эффективность вакцины

На вакцину от ковида возлагаются большие надежды – она позволит создать в обществе иммунную к вирусу прослойку людей. Но может ли вирус настолько мутировать, чтобы сделать разработанную вакцину неэффективной?

Пока произошедшая мутация, по оценке ученых, не влияет на эффективность вакцинации. Но если брать сравнивать его с вирусом гриппа, который изменчив, вакцина обновляется каждый год.

- Будет ли настолько изменчив коронавирус - вопрос. Например, вирус кори значимо не поменялся за много лет наблюдения, как и вирус гепатита В. Мы успешно используем вакцину и это позволяет свести заболевания к единичным случаем, - говорит Валерий Шевченко.

Вирус не должен убивать

Считается, что вирусам, как и любым паразитам, невыгодно, чтобы их носители погибали, но почему тогда такая смертность? В Алтайском крае погибли уже больше тысячи человек.

- Действительно, зачем уничтожать свой родной дом, когда можно в нем существовать и продолжать род. В истории есть несколько примеров, когда микроорганизмы сокрушали немалую часть человечества. Например, эпидемии чумы – там совсем другая история, нежели при коронавирусе. При чуме человек не является обязательным компонентом в мире чумного микроба для его существования. Отчасти мы даже тупиковый элемент. Поэтому, образно говоря, возбудитель чумы не щадил человека. Для коронавируса человек - естественная среда обитани, - говорит специалист.

Цитокиновый шторм

Сильный иммунитет в некоторых случаях может быть причиной тяжелого течения болезни. Одно из самых опасных проявлений при коронавирусе – цитокиновый шторм, когда человек может «сгореть» буквально за несколько часов.

- Это явление давно известное и хорошо описанное. Коронавирус еще один микроорганизм, который может приводить к этому опасному состоянию. В основе лежит сверхсильный ответ иммунной системы, направленный на то, чтобы уничтожить вирус. Способность к этой форме ответа, в том числе заложена генетически. Получается так, что отличный иммунный ответ не всегда приводит к быстрому выздоровлению с минимальными потерями для здоровья. И это очень важная особенность Covid-19, - говорит Шевченко.

Важно понимать, что сила иммунитета и тяжесть болезни не прямая закономерность.