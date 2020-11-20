Эксперты рассказали, как коронавирус протекает у курильщиков

Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус у курящих людей чаще всего протекает в тяжелой форме. Эта вредная привычка также может привести к развитию болезней, осложняющих течение ковида. Алтайские эксперты сообщили, как именно связаны COVID-19 и курение.

В зоне риска

– Согласно имеющимся данным, у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме. Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом,– заявили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот – при курении сигарет или употреблении других табачных изделий. В случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни, потому что их легкие уже повреждены.

На пути к раку

Коронавирус - не главная угроза для курильщиков, у них увеличивается риск появления рака и других заболеваний. Валентина Петрова, доцент кафедры онкологии АГМУ подчеркнула, что если убрать курение, то исчезнут 40% случаев возникновения рака. У курильщиков также серьезно страдает иммунитет, они чаще, чем другие подвержены вирусным заболеваниям.

– Фактор курения очень грозный, он влияет на появление злокачественных новообразований не только легких, но и других органов и систем организма. Это и желудок, поджелудочная железа, гениталии у мужчин и женщин, почки и многое другое. Воздействие идет на генетическом уровне,– заявила Валентина Петрова.

За девять месяцев 2020 года в Алтайском крае на учет с раком легких поставили около тысячи пациентов. Из них 750 - мужчины, остальные - женщины. Отметим, что ежегодно выявляют около 1,5 тыс. пациентов, число больных пока не снижается.

Вред курения. Фото: Олег УКЛАДОВ

Готовы помочь

Наталья Казанцева, заведующая диспансерно-поликлиническим отделением Алтайского краевого наркологического диспансера, сообщила, что ежегодно около 4 тыс. жителей региона обращаются за помощью, чтобы бросить курить. Большинство пациентов – мужчины, хотя в последнее время число женщин также растет.

Немало в регионе и курящих подростков, эту проблему также стараются решить. Эксперты подчеркивают, что лучшим примером для детей должны быть родители. И если мама или папа курит, то им сложнее будет повлиять на своего ребенка.

Желающим отказаться от вредной привычки готовы помочь специалисты. Можно позвонить по телефону доверия Алтайского краевого наркологического диспансера и проконсультироваться: (3852) 61-63-15.

Кроме того, есть возможность записаться на прием и получить помощь нарколога лично, помогут индивидуально подобрать препараты, направят на терапию к психологу. Там дают четкую установку, почему следует бросить вредную привычку. Также применяют экспресс-методики помощи, используют различное оборудование, когнитивную терапию.

Любопытно, что чаще всего за консультациями в диспансер обращаются родственники курящих.

Как бросить курить

По словам Галины Неверовой, старшего психолог диспансера, в отказе от курения есть три этапа. На первом происходит принятие самого решения, в этот момент важно ощущать себя человеком, отказавшимся от табака, так будет гораздо легче. Второй этап – реальный отказ от курения, а третий – закрепление результата, дальнейшая работа над собой. Последний этап обычно начинается через полгода после отказа от табака

В Алтайском краевом наркологическом диспансере хорошо показала себя технология биологическая обратная связь, БОС-терапия. Ее смысл в том, что человек, получает информацию о работе своей функциональной системы и учится правильно управлять ей. Другой метод - аудиовизуальная стимуляция с использованием кресла, с “нулевой гравитацией”.

Курение. Фото: Олег УКЛАДОВ

У тех, кто пытается бросить курить, часто возникает эмоциональная неустойчивость, с этим тоже нужно работать. Курение - это привычка, ее можно попытаться заменить чем-то другим. Например, когда возникло желание взять сигарету, лучше выпить стакан сока, перетерпеть, отвлечься.

Напомним, ранее мы сообщали о хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Это целый ряд заболеваний, связанных с устойчивым нарушением движения воздушного потока из легких. Курение также негативно влияет на течение болезни. Подробнее об этом здесь.

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