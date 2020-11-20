Алексей Доренский: как желание сделать жену счастливой привело к созданию шоколадной фабрики

Алексей Доренский с женой

Проект, запущенный по инициативе Алтайского фонда малого и среднего предпринимательства, рассказывает личные бизнес-истории барнаульских предпринимателей

"Очень много людей встречаешь с потухшими глазами. Ну, как-то вот живут, потому что так живут. А мы это выбрали. Каждое утро мы встаём и думаем – а будем ли мы этим продолжать дальше заниматься? И если да, замечательно! Ты счастлив", – говорит предприниматель, генеральный директор компании "Шоколана" Алексей Доренский.

Он также рассказал о том, как желание сделать любимую жену счастливой привело ученого-изобретателя к профессиональному успеху и созданию инновационной компании по производству шоколада в Барнауле.

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.

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