В Алтайском крае ослабнут морозы

Погода в Алтайском крае с 20 по 22 ноября. Фото: Олег УКЛАДОВ

Морозы, которые накрыли Алтайский край, ослабнут уже на этих выходных, 21 и 22 ноября. О том, какой именно будет погода в эти дни и с чем связаны ее изменения в разговоре с “Комсомольской Правдой – Барнаул” рассказал ведущий синоптик алтайского Гидрометцентра Эдуард Болгов.

Алтайский край будет находиться под влиянием сибирского антициклона, в теплом секторе. С его приходом и благодаря атмосферным фронтам установится спокойная погода, преимущественно без осадков.

На выходных будет дуть слабый ветер, однако местами возможно усиление до 12 м/с. С каждым днем температура воздуха станет повышаться на 1-2 градуса, поэтому в сравнении с этой морозной неделей ближайшие выходные в регионе будут теплыми.

– В начале следующей рабочей неделе значительных изменений погоды также не ожидается, – резюмировал ведущий синоптик алтайского Гидрометцентра.

Погода в Алтайском крае с 20 по 22 ноября

Пятница, 20 ноября

Днем в регионе прогнозируют -5...-10 градусов, местами до -15 градусов. В отдельных районах небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В краевой столице днем столбик термометра покажет -8…-10 градусов. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

Суббота, 21 ноября

Ночью в Алтайском крае будет -10...-15 градусов, в предгорьях местами до -20 градусов. В отдельных районах по востоку небольшой снег, местами изморозь. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Днем в регионе прогнозируют -2...-7 градусов, местами до -12 градусов. В отдельных районах по востоку небольшой снег. В утренние часы местами изморозь. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Ночью в Барнауле -13…-15 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

Днем в краевой столице столбик термометра покажет -5…-7 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

Воскресенье, 22 ноября

Ночью в Алтайском крае будет -11…-16 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Днем в регионе прогнозируют -2...-7 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Ночью в Барнауле -12…-14 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 3-8 м/с

Днем в краевой столице столбик термометра покажет -5…-7 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

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