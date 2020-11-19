Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 20 ноября 2020: число жертв достигло 1000 человек

Число инфицированных в крае уже больше 23,5 тысяч Фото: Анна СЕМИНА

Число жертв коронавируса в Алтайском крае за весь период наблюдения достиг одной тысячи человек. Такие данные на 20 ноября 2020 года приводит оперативный штаб региона.

Если рассматривать статистику в целом, то она продолжает оставаться в равновесии – чуть меньше половины всех смертельных случаев произошли непосредственно от заражения COVID-19, и на несколько человек больше скончались по другим причинам.

Данные на 23.00 19 ноября 2020 г. (фото: https://yandex.ru/covid19/stat)

В это же время число инфицированных уже больше 23,5 тысяч. Из них только за последние сутки прирост составил почти 250 случаев. Среди них также есть бессимптомные случаи: Барнаула – 78, Рубцовск – 20, Бийск –17, Новоалтайск – 11, Алейск – 9, Заринск, Славгород – по 8 заболевших, Яровое – 7, Благовещенский, Рубцовский районы – по 4 заболевших, Бурлинский, Волчихинский, Ключевской, Локтевский, Первомайский, Тальменский районы – по 3 заболевших, Егорьевский, Завьяловский, Змеиногорский, Калманский, Краснощековский, Курьинский, Мамонтовский, Михайловский, Петропавловский, Поспелихинский, Солонешенский, Троицкий, Усть-Пристанский, Целинный, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Белокуриха, Алейский, Алтайский, Баевский, Быстроистокский, Залесовский, Кулундинский, Кытмановский, Новичихинский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Родинский, Смоленский, Советский, Солтонский, Топчихинский, Табунский, Тогульский, Угловский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

Вылечились за все время ведения ковидных пациентов больше 20 тысяч человек (+287 за прошедшие сутки). Продолжают лечение в госпиталях около 2,5 тысяч человек с лабораторно подтвержденным COVID-19 и почти две тысячи с человек с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Число «тяжелых» пациентов также остается высоким – 584 человека, из них на аппаратах искусственной вентиляции легких находится 151.

По данным министерства здравоохранения Алтайского края, на сегодняшний день госпитали могут принять почти шесть тысяч пациентов. Из них 3113 коек имеют подключение к кислороду и 503 – с ИВЛ.

- 2 443 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 1 036 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, - добавляют в оперштабе региона.

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