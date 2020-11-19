Партия «Новые люди» открыла отделение в Алтайском крае

Фото предоставлено партией «Новые люди»

- «Новые люди» начали подготовку к выборам в Государственную думу, которые состоятся осенью 2021 года, - сообщил руководитель регионального штаба Максим Товолошкин.

На данный момент «Новые люди» представлены уже более чем в 60 регионах России, теперь среди них есть и Алтайский край. По словам лидера партии Алексея Нечаева, «Новые люди» будут принимать участие в выборах в Госдуму-2021 и сейчас формируют список кандидатов в депутаты.

- Согласно последним опросам ВЦИОМ, 39% людей в стране выступают за перемены, за развитие. Мы предполагаем, что к думским выборам это может быть уже 50% и даже больше, - отметил лидер партии Алексей Нечаев.

Фото предоставлено партией «Новые люди»

«Новые люди» ставят целью обновление власти, снижение участия государства в экономике, поддержку малого бизнеса и самозанятых, а также бережное отношение к окружающей среде.

- Готовимся принять участие в выборах Госдумы в 2021 году и уже сейчас подбираем кандидатов. Мы проводим много встреч с жителями края, для того чтобы совместно обсудить проблемы, найти пути их решения, - подчеркнул руководитель регионального штаба Максим Товолошкин.

Фото предоставлено партией «Новые люди»

Справка

Партия была создана 1 марта 2020 года. На сентябрьских выборах этого года партия прошла в парламенты во всех регионах, где выдвигалась партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в городе Томске - более 15% голосов избирателей.

Телефон +7-952-920-01-40

О текущих проектах в Алтайском крае «Новые люди» рассказывают в социальных сетях:

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