«Мы все пришли за настоящим». Как развивается хитросплетение персонажей «Большой сцены - 6»

Алеся Никулина. Фото Анастасии Золотаревой.

В Барнауле начались репетиции шестого сезона театрального проекта «Большая сцена», организованного журналом «Автограф» совместно с Музыкальным театром Алтая. Артисты уже прошли читки и примерили на себя будущие роли. Как вживаются в свою пьесу непрофессиональные актеры, связанные произведением «Целуй меня, Кэт».

Алеся Никулина, мама трех детей и жена чемпиона по дрифту

— Для тебя это тоже не первый сезон. Почему решила вернуться и именно в этот непростой год?

— В первый раз я участвовала 4 года назад, играла актрису Маргариту из истории про миллион алых роз. В этот раз я, конечно, немного сомневалась, но потом желание вновь окунуться в эту атмосферу перебороло страх и сомнения.

— Как тебе твоя роль в этом году, подходит ли тебе?

— Очень яркая, я играю этакую антагонистку главной героине, которая вроде бы и должна быть полным антиподом строптивице, но на самом деле она точно такая же.

— Чего ждешь от премьеры, и для чего тебе вообще такой опыт?

— Я обожаю сцену! С детства выступала: образцовый коллектив «Хорошки», фигурное катание, музыкальная школа… для меня это всё очень родное. Моя роль яркая, есть развитие ее перспективы. В начала она лёгкая, кокетливая и готовая на все, во второй половине пьесы моя героиня показывает своё истинное лицо — она уже не наивная глупышка, а расчетливая стерва.

— Персонаж похож на тебя? Или все же есть какое-то личное противостояние?

— У меня с ней разные моральные ценности. Характер где-то схож в мягкости, лояльности, но я не такая меркантильная.

— Каково тебе репетировать под руководством главного режиссера театра?

— Почетно. Чувствую себя настоящей артисткой! И еще осознаю уверенность в точности исполнения, Константин ведёт за собой нас на каждой репетиции.

Андрей Малышев, ведущий дилер компании FOGEL

Андрей Малышев. Фото Антона Губанова

— Андрей, ты не пропустил ни одного сезона «Большой сцены». Чем тебе нравится этот проект, какой кайф ты от него получаешь?

— Я в первый раз в этом спектакле, первый раз с этим коллективом удивительных людей. Я люблю всё новое. Я не ловлю каких-то особенных кайфов, но осознаю миссию служения для людей в такой театральной форме, где многое можно сказать своим персонажем со сцены.

— Как тебе постановка этого сезона, какой характер у твоего персонажа?

— Постановка прекрасна. Персонаж лютый!

— Этот год очень сложный из-за короны. Помогает ли тебе «Большая сцена» отвлечься от всего этого?

— В нашем мире всегда будут трудности, которые придётся преодолевать большим разнообразием способов. Самым главным ориентиром для всех ситуаций для меня всегда будут любовь, честность, ответственность, искренность и доброта.

Диана Фомина, руководитель центра недвижимости METRIS

Диана Фомина. Фото Екатерины Сычевой.

— Как тебе вообще идея сыграть пьесу перед полным залом зрителей? Что для тебя этот проект?

— До твоего вопроса, честно, даже не погружалась в это. Теперь стало страшно… Но поскольку в целом этот проект для меня, в первую очередь, — возможность «вытащить» из себя новые переживания, точнее проживания, ощутить полную свободу самовыражения, то «полный зал», думаю, — хороший катализатор для усиления этого эффекта.

— Начались первые репетиции, ты уже начала представлять, как это будет на премьере. Есть ли переживания, чего ты опасаешься и от чего больше всего получишь удовольствия?

— Нет, очень погружена в процесс: столько, оказывается, чисто технических моментов, которые влияют на передачу образа. Отрабатываю несвойственную мне пластику, именно не успеть её закрепить на телесном уровне — самое большое опасение. Пока получаю удовольствие каждую репетицию всё больше и больше от понимания механизма чуда.

— Как тебе пьеса и твоя роль, подходит ли она тебе по характеру?

— Роль — просто подарок для меня, этакая прокачка имеющихся, но недоразвитых задатков. Своего рода тренинг.

— Константин Яковлев, главный режиссёр театра, насквозь видит людей, так грамотно он распределил нас по ролям. Как тебе работа под его руководством?

— Это, пожалуй, самое главное и яркое ощущение от происходящего. Я каждую репетицию удивляюсь, как тонко, глубоко и в то же время просто он умеет сказать всё, что нужно сделать на сцене.

— У тебя, по сути, главная роль в пьесе. Польстило ли это тебе? Нравится ли команда, партнеры по пьесе?

— Безусловно, польстило, но это была не главная реакция. Первой было удивление — я одна из самых неопытных участниц, а потом стало страшно от ответственности. Но раз режиссер ТАК увидел, значит, я справлюсь. Наверное, правильнее было бы сказать, что это меня окрылило! И мне так легко в этой труппе. Такое ощущение, что мы уже сыгранная команда, у нас есть какая-то особенная атмосфера открытости и доверия. Я думаю, все дело в том, что мы все пришли за НАСТОЯЩИМ.

"Большая сцена"

Генеральный партнер проекта — PURESPACE.