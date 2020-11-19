«Сибэнергомаш – БКЗ» расширяет штат

Фото предоставлено «Сибэнергомаш – БКЗ»

«Сибэнергомаш – БКЗ» – один из признанных лидеров российского рынка энергетического машиностроения. Предприятие выпустило сотни наименований оборудования, которое успешно эксплуатируется на крупных промышленных производствах России, стран СНГ и 50 государств дальнего зарубежья.

Многолетний опыт

Уже 78 лет компания бесперебойно обеспечивает тепловые электростанции и крупные промышленные объекты энергетическими котлами большой мощности, вентиляторами и дымососами, сосудами, теплообменным оборудованием и продукцией кузнечно-прессового производства. Помимо проектирования и изготовления нового оборудования на заводе производится реконструкция уже действующего и диагностика внедренных изделий. Настоящими визитными карточками «Сибэнергомаш – БКЗ» являются огромный опыт, передовые технологии и высококачественная продукция.

Кузница кадров

Главное достояние компании, по словам руководства, – высококлассные специалисты: «Имея за плечами большой опыт в области энергетического машиностроения, проектирования и производства оборудования, мы осознаем, что без нашего коллектива – команды профессионалов, умеющих ставить перед собой цели и находить пути их достижения, мы не смогли бы сейчас гордиться славными трудовыми подвигами прошлого, которые имеют продолжение в настоящем, и с уверенностью смотреть в будущее».

За годы своего существования заводу удалось аккумулировать лучший технический и кадровый потенциал края. Сегодня предприятие продолжает наращивать производственные мощности, а значит, нуждается в расширении штата сотрудников. Численность работников – сварщиков, котельщиков, фрезеровщиков, токарей, электромонтеров и других профессионалов своего дела – уже превышает 700 человек, и это далеко не предел. Здесь готовы принять в команду как специалистов и рабочих, обладающих опытом, так и тех, кто только вышел из стен учебных заведений. Молодые рабочие имеют уникальную возможность обучиться профессии, переняв практические знания старших коллег.

Растят профессионалов

На протяжении последних лет завод активно сотрудничает с вузами и ссузами Сибири – Алтайским государственным техническим университетом им. И.И. Ползунова, Алтайским государственным университетом, техническими университетами Томска и Омска, а также Алтайским политехническим техникумом, Алтайским транспортным техникумом, Алтайским государственным колледжем, Архитектурно-строительным колледжем.

Студенты могут изучить одну из основных и перспективных отраслей энергетического машиностроения – котлостроение – изнутри. Они проходят практику как в инженерно-конструкторских службах, так и на производственных площадках, а также готовят дипломные проекты на базе ООО «Сибэнергомаш – БКЗ». Завершив обучение, начинающие специалисты и рабочие стажируются, приобретая практические навыки. Успешная практика и стажировка дают возможность закрепиться на заводе и продолжать профессиональную деятельность здесь, став членом команды опытных профессионалов.

Фото предоставлено «Сибэнергомаш – БКЗ»

Непрерывное развитие

На предприятии регулярно проводится профессиональная подготовка и переподготовка рабочих по основным и смежным профессиям, реализуются программы повышения квалификации по различным направлениям. Завод предоставляет все необходимые условия для развития. К примеру, недавно здесь открыли обновленный аттестационный пункт для сварщиков.

Сотрудники рабочих профессий, постоянно повышая свой профессиональный уровень, имеют возможность расти и внутри профессии, совершенствуя свое мастерство, осваивая более сложные и ответственные производственные операции. Такой подход к работе никогда не остается незамеченным. Работники получают достойную конкурентную заработную плату, индивидуальный подход и все социальные гарантии.

Прямо сейчас на предприятие требуются:

- Электросварщики ручной сварки;

- Котельщики;

- Фрезеровщики;

- Сверловщики;

- Токари;

- Токари-карусельщики;

- Токари-расточники;

- Машинисты крана (крановщики);

- Операторы автоматических и полуавтоматических линий, станков и установок;

- Вальцовщики;

- Стропальщики;

- Разметчики;

- Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

- Инженеры-конструкторы.

ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» приглашает в свою команду как профессионалов, так и тех, кто только начинает свой трудовой путь, тех, кто готов расти в профессии, работать и зарабатывать.

Что предлагают?

- Официальное трудоустройство;

- Индивидуальный подход;

- Высокую "белую" заработную плату;

- Социальные гарантии согласно ТК РФ;

- Возможность профессионального и карьерного роста.

Контактные данные:

kadry@sibem-bkz.com

www.sibem-bkz.com

Тел. +7 (3852) 22-19-81

г. Барнаул, пр. Калинина, 26.

Еще больше информации по теме смотрите в проекте «Работа есть» https://www.kp.ru/best/altai/rabota-2020/

Оксана Макрушина

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