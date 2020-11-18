Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 19 ноября 2020: министр рассказал, когда поступят лекарства для борьбы с COVID-19

Общее число зараженных коронавирусом в Алтайском крае с начала пандемии превысило 23 тыс. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае все еще растет, а лекарств на всех так и не хватает. Накануне глава алтайского минздрава Дмитрий Попов рассказал, когда ждать поступление препаратов для лечения заболевших. Он сообщил об этом на заседании краевого правительства.

Министр Попов заявил, что в регион в третьем квартале поступили дополнительные средства из федерального бюджета – 367,5 млн рублей. Из них на модернизацию и оснащение ковидных госпиталей – 264 млн, приобретение лекарств для лечения больных в амбулаторных условиях – 87 млн, а на модернизацию лабораторной службы – 15,7 млн рублей.

По его словам, параллельно идет освоение выделенных средств, в первую очередь они направлены на лекарственное обеспечение. Контракты уже заключили на 56,2 млн рублей. Препараты поступят на этой и следующей неделях.

Ранее мы писали о том, что в Алтайском крае за последние несколько дней сорвались поставки лекарств против коронавируса. Закупки были, как минимум, на 25,4 млн рублей, о срыве поставок свидетельствуют данные портала Госзакупок.

Рост продолжается

Данные на 23 часа 18 ноября. Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Общее число зараженных коронавирусом в Алтайском крае с начала пандемии превысило 23 тыс., выздоровевших более 19 тыс., а умерших с COVID-19 – свыше 900 человек.

По информации на вечер 18 ноября, на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – 2504 человека. Кроме этого, 1944 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, три человека находятся там по другим обстоятельствам. Количество тяжелобольных – 590, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 151.

Кроме того 2880 человек, бессимптомные вирусоносители, находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 1164 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, по данным на 18 ноября.

– Из общего числа заболевших 339 случаев – завозные, в том числе, 144 – из-за рубежа; 13368 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 23386 заболевших: 6793 – у больных внебольничной пневмонией, 10384 – у заболевших ОРВИ, в 6209 случаях – бессимптомное течение, – сообщил оперштаб в среду.

Всего в Алтайском крае на коронавирус обследовали более 767 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за пандемии в Алтайском крае готовятся запретить массовые новогодние мероприятия

С таким предложений выступил алатйский оперштаб (подробнее)