Из-за пандемии в Алтайском крае готовятся запретить массовые новогодние мероприятия

Согласно опыту других регионов, запрет могут ввести с 15 декабря по 15 января. Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперштаб Алтайского края по профилактике распространения коронавируса готовит решение об ограничении проведения массовых новогодних мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Речь идет о запрете любых развлекательных мероприятий, где невозможно обеспечить соблюдение безопасной социальной дистанции между людьми. Скорее всего, будут запрещены новогодние представления, дискотеки и другие такие мероприятия на предприятиях общепита, в учреждениях культуры и прочих местах. Согласно опыту других регионов, запрет могут ввести с 15 декабря по 15 января.

В ближайшее время решение о запрете массовых мероприятий развлекательного характера оформят документально. До этого оно должно пройти согласование с государственными контролирующими ведомствами – Роспотребнадзором и полицией.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что как только будет готова идея общей концепции оформления, Барнаул начнут украшать красочными баннерами, иллюминацией и, если позволит природа и погода - снежными фигурами. Контрольный срок - 14 декабря.

Главную городскую елку традиционно установят на площади Сахарова, здесь же поставят несколько небольших горок для детей, ледовые барельефы, снежные и ледовые скульптуры. Также власти города пообещали, что елки появятся во всех районах Барнаула, на привычных площадках

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в Алтайском крае уже превысило 23 тыс. человек.

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