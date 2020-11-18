Как Барнаул готовится к Новому году

Скоро начнется украшение города Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В администрации Барнаула состоялось заседание рабочей группы, участники которой обсудили, как на предстоящие праздники будет украшена краевая столица и как отметят Новый год и Рождество.

Новогодняя атмосфера будет

Во время обсуждения подготовки к предстоящим праздникам участники заседания, в числе которых были главы районов и руководители комитетов администрации города, а также депутаты Барнаульской городской Думы, в первую очередь отталкивались от текущей эпидемиологической обстановки. В нынешних условиях нельзя сбрасывать со счетов рост числа больных коронавирусом, а также сезонный подъем ОРВИ. К тому же, по прогнозам специалистов, к концу декабря - началу января к ним добавится грипп. Так что сейчас очень важно соблюсти все меры безопасности и социальной ответственности.

Тема здоровья напрямую коснулась вопроса создания снежных городков в Барнауле. По словам председателя комитета по культуре города Валерия Паршкова, в этом году было принято непростое решение отказаться от традиционных праздников по случаю открытия главной и районных елок. Также не будет фейерверков и любых других концертных и развлекательных мероприятий, которые всегда притягивали на площади тысячи барнаульцев.

Однако все это вовсе не означает, что краевая столица останется без новогоднего настроения. Уже в самое ближайшее время, как только будет готова идея общей концепции оформления, Барнаул начнут украшать красочными баннерами, иллюминацией и, если позволит природа и погода - снежными фигурами. Конт-рольный срок - 14 декабря. К этой дате наш город должен по-новогоднему преобразиться.

В Барнауле установят праздничные баннеры и иллюминацию Фото: пресс-службы администрации Барнаула

- Главную городскую елку традиционно установят на площади Сахарова, здесь же поставят несколько небольших горок для детей, ледовые барельефы, снежные и ледовые скульптуры, - добавил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев.

Работа над созданием главного снежного городка начнется в первых числах декабря, так что автолюбителям уже можно настраиваться на то, что часть проспекта Социалистического на несколько недель будет перекрыта. Как только все работы будут завершены, площадь Сахарова сделают открытой для посещения. Также власти города пообещали, что елки появятся во всех районах Барнаула, на привычных площадках.

Не без представлений

А вот то, чего нам точно будет не хватать, - это новогодние губернаторские елки. К сожалению, текущая обстановка не позволяет собирать и организованно вывозить детей на представления.

- По причине сложной эпидемиологической обстановки в регионе согласно постановлению главного санитарного врача РФ решено не проводить в 2020 году традиционные новогодние представления для учащихся начальных классов, также не будут проводить новогодние утренники в школах и детских садах, - пояснила заместитель председателя комитета по образованию Наталья Михальчук.

И все же это не значит, что новогодние праздники придется провести дома. Театры Барнаула готовят представления, которые можно будет посетить в частном порядке с обязательным соблюдением необходимых эпидемиологических мер. Так, к примеру, актеры Музыкального театра покажут мюзикл для детей по мотивам сказочной повести Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города» (0+), а также представление «1001 новогодняя ночь» (16+), труппа Театра драмы замешивает фруктово-овощной коктейль «Приключения Чиполлино» (0+), а также готовится представить сказку «12 месяцев» (0+).

И, конечно же, не стоит забывать о сладких подарках к Новому году. До 25 декабря их получат все без исключения ученики младших классов.