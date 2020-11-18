Как и где получить консультацию по вопросам оказания бесплатной медпомощи

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В условиях распространения коронавирусной инфекции, когда нагрузка на медицинские службы значительно увеличилась, важность работы страховых медицинских организаций по обеспечению доступности бесплатной медицинской помощи для населения кратно возросла.

В целом за 10 месяцев 2020 года в контакт-центр в сфере обязательного медицинского страхования Алтайского края поступило более 39 тысяч обращений от застрахованных лиц. Так, только в октябре текущего года по телефонам «горячей линии» страховые представители приняли почти 9 тысяч звонков, что в 4 раза больше, чем за предыдущий период.

Рост устных обращений наблюдается и в территориальном фонде ОМС, и в страховых медицинских организациях. Изменилась и структура обращений. Большая часть из них - это консультации по вопросам организации оказания медицинской помощи при появлении симптомов острой респираторной вирусной инфекции, контакте с больными, у которых подтвержден диагноз COVID-19, сроки ожидания приема врач, вызова «Скорой помощи» и т.д. Чтобы обеспечить доступность для жителей края консультативной помощи, в том числе при коронавирусной инфекции COVID-19, Территориальным фондом ОМС во взаимодействии с Министерством здравоохранения Алтайского края усилена работа телефонов «горячей линии» и организованы дополнительные телефонные консультации населения страховыми компаниями.

Так, страховые медицинские организации предоставили максимальное количество телефонных номеров, увеличено количество операторов, проведено информирование населения через средства массовой информации о возможности получения консультаций у страховых представителей. В данной работе задействованы страховые представители как первого, так и второго уровня. Количество страховых представителей второго уровня, а это именно те специалисты, которые оказывают непосредственное содействие застрахованным в получении необходимой медицинской помощи, было увеличено в страховых компаниях на треть.

В условиях подъема заболеваемости именно страховые представители стали связующим звеном между медицинскими организациями и пациентами. В рамках деятельности контакт-центра специалисты ТФОМС и страховые представители СМО разбираются с каждой конкретной ситуацией, с которой пациенты обращаются по телефону «горячей линии», оказывают содействие в получении медицинской помощи, активно взаимодействуя с медицинскими организациями и министерством здравоохранения края. В зависимости от поступающих на «горячую линию» вопросов страховые представители связываются с медицинскими организациями, чтобы помочь пациенту записаться на прием к врачу, вызвать врача на дом, организовать необходимое плановое обследование.

Так, например, если человеку необходимо получить льготные лекарства, то страховые представители направляют информацию о данном пациенте и необходимом лекарственном средстве напрямую непосредственно в поликлинику. В дальнейшем на основе полученной от СМО информации поликлиника оформляет рецепт и сама передает его в аптеку. То есть, по принципу «одного окна», без посещения поликлиники, человек может получить необходимые препараты в аптеке, что минимизирует возможность его контактов с заболевшими, снижает распространение инфекции, а самое главное, упрощает и ускоряет процедуру получения лекарств, необходимых для непрерывного лечения, что особенно важно для лиц, имеющих хронические заболевания, многие из которых находятся на самоизоляции.

За разъяснениями и консультациями по любым вопросам, связанным с работой медицинских организаций, оказанием бесплатной медицинской помощи, в том числе при заболевании новой коронавирусной инфекцией COVID-19, можно обратиться по одному из данных телефонов:

- ТФОМС Алтайского края 8-800-775-85-65 (звонок бесплатный);

- Алтайский филиал ООО «СМК РЕСО-Мед» 8-800-200-92-04 (круглосуточно, звонок бесплатный), (3852) 55-67-67 с 9.00 до 17.00;

- Филиал ООО «Капитал МС» в Алтайском крае 8-800-100-81-02 (круглосуточно, звонок бесплатный), (3852) 20-28-22 с 8.00 до 17.00;

- Филиал «Алтайский АО «СГ «Спасские ворота-М» 8-800-770-07-99 (круглосуточно, звонок бесплатный), (3852) 55-73-97 с 9.00 до 17.00.