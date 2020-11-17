Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 18 ноября 2020: число КТ-исследований увеличится

С начала пандемии в регионе было выявлено более 23 тысяч зараженных Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 18 ноября 2020: новые аппараты компьютерной томографии прибыли в регион. Как сообщили в пресс-службе краевого Минздрава, благодаря новому оборудованию число исследований увеличится практически в два раза.

Один из шести томографов уже начал работать в Алейске, остальные аппараты ждут тестирования. После диагностики их установят в барнаульской горбольнице №4, Центре охраны материнства и детства, 12-й барнаульской больнице и в Рубцовске. Еще один томограф поставят в декабре в Диагностическом центре.

С начала пандемии в регионе было выявлено более 23 тысяч зараженных, 19,6 тысяч человек уже выздоровели. В ковидных госпиталях сейчас проходят лечение 2572 больных ковидом, а также 1921 пациент с вирусной пневмонией, которая похожа на коронавирус. В тяжелом состоянии находятся более 600 пациентов. На дому лечатся 3342 бессимптомника, а также 1298 человека с вирусной пневмонией.

- Из общего числа заболевших 336 случаев – завозные, в том числе 141 – из-за рубежа; 13236 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 23154 заболевших: 6733 – у больных внебольничной пневмонией, 10235 – у заболевших ОРВИ, в 6186 случаях – бессимптомное течение, - отметили в краевом оперштабе по борьбе с инфекцией.

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