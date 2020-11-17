Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Барнаульские студенты учат воспитанников детдомов рисовать на графических планшетах

Дети рисуют открытки на тему Великой Отечественной войны
Татьяна Гейнрих
КомментироватьОставить комментарий
На графических планшетах детям рисовать интереснее, чем на бумаге. Фото предоставлено Ларисой Шокоровой.

На графических планшетах детям рисовать интереснее, чем на бумаге. Фото предоставлено Ларисой Шокоровой.

Студенты кафедры дизайна и архитектуры Алтайского государственного института культуры бесплатно учат ребят из детдомов рисовать на графических планшетах. Такие занятия они проводят в рамках проекта-конкурса «Город трудовой доблести». Студентки выиграли грант от Росмолодежи на 900 тысяч рублей и купили на эти деньги несколько графических планшетов.

– У нас в институте проводится много конкурсов, посвященных Великой Отечественной войне, но в них никогда не принимали участие дети из детских домов. Ведь у ребятишек, которые живут с родителями, есть своя семейная история, бабушки, дедушки, которые помнят те времена, семейные архивы. Этого всего воспитанники детдомов лишены, - рассказывает Лариса Шокорова, заведующая кафедрой дизайна и архитектуры Алтайского государственного института культуры, координатор конкурса.

На графических планшетах детям гораздо интереснее рисовать, чем на обычной бумаге. Осваивая новые технологии, они параллельно приобщаются к истории. Занятия проводят студентки Ольга Клепикова, Анна Бочарова и Елизавета Бакланова в детских домах Барнаула №1, №2, №3.

Фото предоставлено Ларисой Шокоровой.

Фото предоставлено Ларисой Шокоровой.

– Если бы они просто к ним с карандашами и красками пришли, не было бы такого интереса. Их всех детских домов только в одном есть компьютеры, и то на них не установлены графические редакторы. Дети так к нашим студентам привязались, просят, чтобы с ними и дальше занимались, обнимают девчонок наших, так трогательно это на самом деле, – отмечает Лариса Шококова.

Дети рисуют не только на тему Великой Отечественной войны. Это, так сказать, обязательный минимум, чтобы отправить работу на конкурс. В остальном они могут рисовать, что душе угодно. Студенты потом распечатывают иллюстрации, и дети с восторгом хвастаются ими перед воспитателями.

– На графических планшетах им гораздо интереснее рисовать, потому что они с этой техникой не знакомы. А от руки нас с детства учат рисовать, это привычно и становится уже неинтересно, – говорит студента 4 курса кафедры дизайна и архитектуры АГИК Ольга Клепикова.

Создатели проекта хотят ввести такое обучение в детских домах уже на регулярной основе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Школьник из Барнаула рассказал, на что потратит выигранный миллион

Александр Кустов стал победителем всероссийского конкурса «Большая перемена» (подробнее)

ОбразованиеИнтересное

Рекомендуемые