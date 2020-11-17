Барнаульские студенты учат воспитанников детдомов рисовать на графических планшетах

На графических планшетах детям рисовать интереснее, чем на бумаге. Фото предоставлено Ларисой Шокоровой.

Студенты кафедры дизайна и архитектуры Алтайского государственного института культуры бесплатно учат ребят из детдомов рисовать на графических планшетах. Такие занятия они проводят в рамках проекта-конкурса «Город трудовой доблести». Студентки выиграли грант от Росмолодежи на 900 тысяч рублей и купили на эти деньги несколько графических планшетов.

– У нас в институте проводится много конкурсов, посвященных Великой Отечественной войне, но в них никогда не принимали участие дети из детских домов. Ведь у ребятишек, которые живут с родителями, есть своя семейная история, бабушки, дедушки, которые помнят те времена, семейные архивы. Этого всего воспитанники детдомов лишены, - рассказывает Лариса Шокорова, заведующая кафедрой дизайна и архитектуры Алтайского государственного института культуры, координатор конкурса.

На графических планшетах детям гораздо интереснее рисовать, чем на обычной бумаге. Осваивая новые технологии, они параллельно приобщаются к истории. Занятия проводят студентки Ольга Клепикова, Анна Бочарова и Елизавета Бакланова в детских домах Барнаула №1, №2, №3.

Фото предоставлено Ларисой Шокоровой.

– Если бы они просто к ним с карандашами и красками пришли, не было бы такого интереса. Их всех детских домов только в одном есть компьютеры, и то на них не установлены графические редакторы. Дети так к нашим студентам привязались, просят, чтобы с ними и дальше занимались, обнимают девчонок наших, так трогательно это на самом деле, – отмечает Лариса Шококова.

Дети рисуют не только на тему Великой Отечественной войны. Это, так сказать, обязательный минимум, чтобы отправить работу на конкурс. В остальном они могут рисовать, что душе угодно. Студенты потом распечатывают иллюстрации, и дети с восторгом хвастаются ими перед воспитателями.

– На графических планшетах им гораздо интереснее рисовать, потому что они с этой техникой не знакомы. А от руки нас с детства учат рисовать, это привычно и становится уже неинтересно, – говорит студента 4 курса кафедры дизайна и архитектуры АГИК Ольга Клепикова.

Создатели проекта хотят ввести такое обучение в детских домах уже на регулярной основе.

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