В Алтайском крае изменили правила предоставления земель многодетным семьям

Участки можно получить под строительство дома или ведение личного подсобного хозяйства Фото: Анна СЕМИНА

Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания внесли правки в закон о бесплатном предоставлении земельных участков. В первую очередь изменения коснутся семей, в которых воспитывается три и более детей.

Закон о безвозмездном предоставлении земельных участков действует в Алтайском крае с 2002 года. Лица, получившие свои сотки имеют право на строительство индивидуального жилища, а также на ведение личного подсобного хозяйства. Размер участка при этом зависит непосредственно от его назначения. Так, под частный дом можно получить 0,1 - 0,15 га, а под ведение хозяйства 0,1 - 0,2 га.

Как отмечают законотворцы, многодетные семьи могут самостоятельно выбирать земельный участок по месту постановки на соответствующий учет на территории Алтайского края, за исключением территории городского округа - города Барнаула.

Если рассматривать конкретно территорию краевой столицы, то в случае когда семья зарегистрирована в Барнауле, участки ей могут быть выделены на территории иных муниципальных районов или городских округов Алтайского края, а также в селах Власиха, Гоньба, Лебяжье, станциях Власиха, Железнодорожная Казарма 242 км, Железнодорожная Казарма 250 км, Железнодорожная Казарма 253 км, Ползуново, поселках Бельмесево, Березовка, Борзовая Заимка, Землянуха, Казенная Заимка, Конюхи, Лесной, Мохнатушка, Научный Городок, Новомихайловка, Плодопитомник, Пригородный, Садоводов, Центральный, Черницк, Ягодное.

Согласно поправкам в закон, теперь для того, чтобы получить бесплатный участок многодетные семьи должны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

При этом, как отмечают в пресс-центре городской администрации, родители, воспитывающие троих и более детей должны постоянно проживать вместе с ними. Еще одно условие – нахождение в списке на получение земли и проживание на территории Алтайского края не менее двух лет с момента постановки на учет. Последнее нововведение – новоиспеченные «землевладельцы» не имеют права продавать участки в течение трех лет с момента предоставления им их.

Правки вступили в законную силу с 13 ноября 2020 года.