Звезда НХЛ Артемий Панарин провел отпуск на Алтае

Артемий Панарин во время отпуска успел покататься на лошадях Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Один из лучших игроков Национальной хоккейной лиги Артемий Панарин часть своего законного отпуска провел на Родине – в России и уже который год он неизменно едет на Алтай.

Поезд, лапша и котенок

Сам Артемий родом из Челябинской области. Там же живут его дедушка с бабушкой. Именно они воспитывали будущую звезду НХЛ с малых лет. Прошлым летом Панарин подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» и стал самым высокооплачиваемым российским хоккеистом за океаном. За семь лет он получит 81,5 млн долларов. Только за прошедший сезон спортсмен должен был отхватить «чистыми» более семи миллионов (за вычетом налогов).

Несмотря на более чем приличный доход, Панарин остается простым русским пареньком из глубинки и отдыхать также предпочитает тихо, спокойно и без пафоса. В нынешнее межсезонье он вместе с другом отправился в путешествие по России на поезде из Санкт-Петербурга в Челябинск. Ел «Доширак», закусывал колбасой и редиской. Отдыхал, как обычный отпускник.

Маршрут следования он выкладывал на сториз на своей странице в Instagram и о каждой следующей остановке сообщал подписчиком заранее. И его встречали! На вокзалы в разных городах приносили подарки и гостинцы. Артемий с удовольствием раздавал болельщикам автографы, фотографировался с ними. А однажды даже прихватил с собой котенка и назвал его Роджер.

Трусливая девочка с пистолетом

После непродолжительного отдыха в родном селе Коркино Панарин отправился на Алтай. Здесь он отдыхает каждый год уже на протяжении шести лет и почти всегда неизменно «дикарем». Раньше, правда, проводил отпуск летом, в палатках, но сейчас затянул с приездом и поэтому пришлось искать жилье потеплее. Поэтому он выбрал домик охотника в селе Верх-Слюдянка Усть-Калманского района.

– Мне нравится природа, горы – Алтай. Езжу туда каждое лето, уже четыре-пять лет подряд. Почему еще Алтай – там мараловые ванны. В крови сидишь, ее смешивают с водой. Говорят, что полезно для иммунитета, - рассказывал спортсмен в интервью sports.ru. - Всегда оставался в палатке – на семь-десять дней, две недели. Как-то вообще один – у друзей не получилось, и я оказался в одиночестве. Это жутко, конечно. Первую ночь вообще не спал. Причем друг, который не смог поехать, предлагал человека, чтобы тот, на всякий случай, спал в соседней палатке. Я ответил, что не надо, потому что и без того готовился месяц. Смотрел ютуб, как все надо делать. Плюс мне дали пистолет. Но каждые 15 минут я вскакивал и хватался за этот пистолет: «Кто шумит?». До четырех утра так мучился, потом рассвет – грудь колесом, вышел из палатки: «Кто на меня?». А ночью как самая трусливая девочка сидел, забился в угол. На следующий день все-таки попросил человека, чтобы он спал в соседней палатке.

По словам спортсмена, у него и так насыщенная жизнь. Отдыхать в отелях и ходить по ресторанам ему уже не нравится. Хочется просто уехать в глухую степь, где нет связи, сделать костер и сидеть смотреть на огонь. Только, желательно, не в одного, потому что страшно.

Выживший в Сибири

В этот раз Панарин взял на Алтай друзей. Вместе они сами создавали себе быт – кололи дрова для печки, таскали с речки воду в ведрах, катались на лошадях, парились в бане и просто слушали тишину.

Подписчики Артемия оценили его подход к отпуску:

- Самый русский хоккеист.

- Просто крутой бро)

- Молодец Артемий, круто отдыхает, как настоящий русский человек! Удачи и всего самого наилучшего, Кубок Стенли вези в Россию.

- Вот бы недельку там пожить.

- Хорошо небось на природе-то.

- Здесь русский дух!

- Свобода в лучшем проявлении.

- Самый лучший отдых.

Сам же Артемий, с присущим ему чувством юмора, включил в подборку фотографий с отдыха снимок Леонардо Ди Каприо из фильма «Выживший» и подписал пост кратко – «Люкс».