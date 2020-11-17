«Фабрика бизнес-идей»: ателье и институт благородных девиц

«Фабрика бизнес-идей». Выпуск №6.

Вышел новый выпуск бизнес-реалити «Фабрика бизнес-идей». На этот раз зрителям рассказали, где можно купить пижаму для дачи и пляжа, а также куда вам следует отдать дочь или младшую сестренку, если хотите воспитать в ней чувство стиля.

И швец, и бизнесмен

Марии Регещук 29 лет, она студентка Алтайской академии гостеприимства. Как-то раз девушка сказала мужу в шутку: «Хочу себе швейную машинку». Муж все понял, и на свой день рождения девушка подарок получила. За лето она сшила 30 пижам.

Теперь вместе со своей одногруппницей Мария планирует открыть фабрику-ателье по пошиву домашнего текстиля «Alextra». Начинающая предпринимательница делится – её научный руководитель предложил ей вместо написания дипломной работы создать бизнес-проект, на что она охотно согласилась.

Основным продуктом компании будут пижамы для девушек и женщин, а также детская одежда. Мария говорит, что их ателье будет шить пижамы в том числе для дам с «нестандартными формами»

Институт благородных девиц в Барнауле

18-летняя студентка АлтГУ Мария Нехвядович с детства - в моде. Она планирует связать с ней не только свою будущую профессию (стать моделью), но и своё дело. Начинающая предпринимательница планирует открыть в Барнауле Школу моды и стиля для малышей.

«Моя школа будет наподобие института благородных девиц», – делится планами конкурсантка. - Я научу детей правильно преподносить себя в обществе. У нас будут преподаваться такие предметы как этикет, история искусств, хореография, английский язык, логика, основы фотопозирования, fashion-иллюстрации»

Мария обещает, что подготовит детей к работе в индустрии моды, чтобы они в дальнейшем смогли показать себя в Париже или Милане.

Бизнес для участницы – настоящее счастье, поскольку, по её словам, очень ценно иметь своё дело, которое очень любишь и которым живешь.

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.

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