Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 17 ноября 2020: от ковида умер режиссер ГТРК "Алтай"

Последние новости о коронавирусе в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 17 ноября 2020 года. Каждый день коварный вирус забирает жизни - число умерших в сутки держится в районе 10. На днях в ковидном госпитале умер директор гимназии № 27 Василий Пирожков, и вот новая жертва - режиссер ГТРК "Алтай Павел Казаковцев. Он тоже провел последние дни жизни в ковидном госпитале.

- Последние дни его прошли, как писали коллеги, один на один с ИВЛ.... У него в профиле Фейсбука была надпись: «Жду вечности». Светлая память, коллега, - написано в Инстаграме vmestemedia.ru.

Скриншот Фото: Инстаграм

Там же пишут: Паша был большой мастер монтажа, творец звука, соавтор материалов. Неоднократно работы его были отмечены на фестивале «Вместе радио». Он с полуслова, с одной ноты понимал, чего хочет автор и слушатель. Интересный, талантливый звукарь, который никогда не ныл, и у которого все получалось. Он шел только вперед.

В Фейсбуке одна из знакомых Павла оставила трогательные слова:

- Дорогой Пашка. Присматривай там за нами за всеми, как ты это делал здесь... Я буду всегда помнить наши зажигательные встречи и твои вдохновляющие, тонкие и мудрые работы звукорежиссера. И те, кто пока еще здесь, будьте, пожалуйста, осторожней с этим вирусом.

Павлу было 45 лет.

Статистика

В Алтайском крае за сутки зарегистрировано 236 новых случаев заболевания, выздоровело 180 пациентов, умерло 9, от COVID-19 - 7.

Общее число заболевших с начала пандемии - 22919 человека, в их числе 1660 детей, выздоровели всего 19260. За весь период умерло 972 зараженных человека (все взрослые), непосредственно от коронавируса – 478.