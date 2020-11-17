Настоящая зима: в Алтайском крае похолодает до -25 градусов

Погода в Алтайском крае с 17 по 19 ноября. Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае заметно похолодает. Ночью местами столбик термометра может опуститься до отметки -25 градусов. О том, с чем связано такое резкое похолодание и какой будет температура воздуха до конца недели в беседе с “Комсомольской Правдой – Барнаул” рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Синоптик отметила, что из-за смещения южного волнового циклона на северо-восток Западной Сибири 16 ноября в регионе возможны снегопады. Однако затем всю рабочую неделю Алтайский будет находиться под влиянием обширного антициклона, поэтому в последующие дни будет преимущественно без осадков. Установится спокойная морозная погода, заметно похолодает.

– А на выходных мы будем находиться в северной периферии антициклона, поэтому на край будут оказывать влияние атмосферные фронты северных циклонов. Они принесут потепление и усиление ветра, снегопады, – резюмировала Людмила Юрьевна.

Какой будет погода в Алтайском крае с 17 по 19 ноября

Вторник, 17 ноября

Ночью в Алтайском крае ожидается -9...14 градусов, местами до -20 градусов. На большей части территории снег, по югу и востоку местами сильный снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, 2-7 м/с.

Днем в регионе будет -4...-9 градусов, местами до -15 градусов. В отдельных районах снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Ночью в Барнауле столбик термометра покажет -12...-14 градусов. Утром снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, 2-7 м/с.

Днем в краевой столице -7...-9 градусов. Временами снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, 2-7 м/с.

Среда, 18 ноября

Ночью в Алтайском крае ожидается -10...-15 градусов, местами по северу до -20 градусов. В отдельных районах снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 2-7 м/с.

Днем в регионе будет -10...-15 градусов. В отдельных районах снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Ночью в Барнауле столбик термометра покажет -13...-15 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

Днем в краевой столице прогнозируют -10…-12 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

Четверг, 19 ноября

Ночью в Алтайском крае ожидается -13...-18 градусов, местами до -25 градусов. В отдельных районах снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 2-7 м/с.

Днем в регионе будет -11...-16 гр., местами по западу до -6 градусов. В отдельных районах снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 2-7 м/с.

Ночью в Барнауле столбик термометра покажет -15...-17 градусов. Временами снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

Днем в краевой столице прогнозируют -11...-13 градусов. Временами снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

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