Певец Арсений Бородин рассказал, почему стал алкоголиком

Выбраться из алкогольного угара ему помогли психологи и здоровый сон Фото: Олег УКЛАДОВ

Солист некогда популярного бойз-бэнда «Челси», уроженец Барнаула Арсений Бородин в свое время резко пропал с экранов. Можно было подумать о творческом кризисе, но на самом деле музыкант боролся с алкоголизмом.

Попал под влияние

Арсений примерил на себя немало стереотипов, которые приписывают звездам шоу-бизнеса. Из-за чего едва не лишился любимого дела и даже жизни. К счастью для него – все позади и теперь он спокойно признается: «Да, у меня была алкогольная зависимость».

«Мне не стыдно» - так называется интернет-проект психолога Владислава Чубарова в котором его гости делятся своими переживаниями и помогают другим справиться с похожими проблемами.

- Я тоже попал под влияние, - начал Бородин. - Оно заключалось в том, что молодой человек растет, формируется, он волей-неволей попадает под какие-то стереотипы. Фильмы, влияние более популярных музыкантов, какие-то вечеринки, много каких-то людей… Это особенно сильно влияет на молодого человека, который приехал из небольшого города в столицу. Такие возможности, естественно, сносят голову. В определенный момент на гастролях мы настолько уставали, что мы не могли спать.

Именно в тот момент алкоголь начал плотно входить в его жизнь. Сначала как средство для того, чтобы просто расслабиться и уснуть. Молодой парень Арсений тогда и не думал, что привычка пить станет зависимостью. Некоторое время организм молодого парня «вывозил» большие дозы, но со временем, когда усталость начала накапливаться еще сильнее, стало тяжело выходить на сцену.

- У меня появилось ощущение, что я не дорабатываю, что мне не хватает сил, что я плохо пою. Потом мне начали скидывать видео с концертов и я все это увидел со стороны. Я подумал: «Господи! Какой позор!». Бедные люди, которым пришлось это слушать, - говорит музыкант.

Гибель брата

Уже тогда он начал понимать, что что-то надо делать, но черная полоса в жизни не прекращалась: сердечный приступ, после которого пришлось долго восстанавливаться, окончание контракта с продюсером Виктором Дробышем, закрытие проекта «Челси». Но, пожалуй, самым страшным событием стала гибель брата.

- Это становится пусковым механизмом к самоуничтожению. Чувство вины размером с космос. Пройдя весь этот путь, я не могу понять, почему у нас такое легкое отношение к алкоголю. Даже романтичное. Меня это сейчас злит, потому что в этом вообще нет никакой романтики. За этой зависимостью скрывается разрушение психики, нервной системы, панические атаки, тревоги, - продолжает свой рассказ певец.

И это еще не весь «букет», который насобирал Бородин. К неуравновешенному психическому состоянию добавился лишний вес – музыкант из стройного молодого человека превратился в 98-килограммового бугая.

Причем рядом друзей, которые бы помогли, поставили на праведный путь, не оказалось. Справляться помогали психологи и психотерапевты.

- Осуждение или попытка вызвать чувство вины, друзья, которые хотят помочь своим близким, этого категорически нельзя делать. Это его только погубит. Вы нанесете ему еще больший вред. Он замкнется еще сильнее, и вы вообще не вытащите его из этого состояния, - советует Бородин.

По его словам, психологам, которые с ним работали, удалось добраться до ядра проблемы – с чего все началось: развод родителей, плохие отношения с матерью, гибель брата:

- Последняя ситуация меня вообще окончательно сломала, испытала на прочность. Появилось чувство вины, но не со стороны общества, а со стороны семьи – а этого я даже злейшему врагу не пожелаю, потому что пережить то чувство вины, когда ты думаешь, что ты мог что-то предвидеть, какое-то большое горе и не смог на это повлиять (а должен был) – оно становится триггером и губит тебя…

Другой человек

Сейчас Арсений Бородин выработал для себя рабочую схему выхода из зависимости – самое главное, это признать, что она у вас есть, а, затем, несмотря на стыд идти к психологам и психотерапевтам. А еще ему очень сильно помог сон. Обычный сон. Нормализовался распорядок труда и отдыха и постепенно жизнь начала налаживаться. Музыкант даже запомнил день, после которого он проснулся и понял, что к прежней жизни он больше не вернется – 22 ноября 2017 года.

- Сейчас у меня новая жизнь и новые вещи, которые я хочу реализовать – новые проекты, новая музыка. Для меня это просто интересней. Нет никакой тайны, секретов, обрядов, почему так, а не почему я не хочу пить. Да потому что неинтересно, - добавляет исполнитель.