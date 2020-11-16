Стали известны условия ввода ковидного госпиталя в барнаульском "Посуда Центре"

Будущий ковидный госпиталь в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Здание барнаульского "Посуда Центра" предстоит переоборудовать в ковидный госпиталь за короткий срок. Но для этого необходимо соблюсти одно концептуальное условие: у объекта должен появиться юридический заказчик - он и запустит медучреждение. Подробности сообщает издание "Толк".

Совещания по поводу обустройства медучреждения проходят постоянно: утрясаются организационные, юридические и другие вопросы. На одном из них зампредседателя краевого правительства Александр Климин подчеркнул: для решения нужно объединить усилия правительства региона и мэрии Барнаула. И 14 ноября состоялся выезд ключевых представителей рабочей группы в "Посуда Центр", где уже начались подготовительные работы. Собрались все заинтересованные: мэр города Вячеслав Франк, представитель Роспотребнадзора Лариса Зубова, члены ОНФ, гендиректор ГК "Союз" Владимир Отмашкин (ему принадлежит здание), руководитель "Алтайгражданпроекта" Владимир Колотов. Не явилось только руководство краевого минздрава. А ведь именно этому ведомству нужно принять ключевое решение.

Совещание 14 ноября по вопросам оборудования ковидного госпиталя в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

На совещании представили рабочую схему, где прописаны ответственные за все работы - проектирование, строительство, отделку, монтаж и даже вывоз мусора.

"Нужно, чтобы все эффективно взаимодействовали друг с другом, – отметил Вячеслав Франк. – И чтобы все понимали, к кому обращаться, чтобы решить оперативный вопрос. Без такой схемы сложно управлять строительством".

"Единственное, чего нет в этой схеме, – нет заказчика работ. Надеюсь, что этот момент будет доработан до конца", – добавил Владимр Отмашкин, который взял на себя роль генподрядчика.

Если все пойдет по плану, госпиталь построят оперативно. Для этого все готово, даже проекты у института "Алтайгражданпроект" в высокой степени готовности. Планировка согласована с минздравом. Если ее утвердят окончательно или хотя бы без серьезных замечаний, можно будет начать строить перегородки и начать проектирование инженерных сетей.

Будущий ковидный госпиталь в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Но следовать планам сложно. Многомиллионный проект пока финансирует предприниматель Владимир Отмашкин. Он выкупил здание у прежнего собственника "Посуда Центра" - тот отказался передавать его в аренду под госпиталь. Сделку оформили за две недели. Ее сумму не называют, но ранее здание ТЦ продавалось более чем за 150 млн рублей. Пока шли юридические согласования, уже залили 2,5 тыс. квадратных метров полов, сейчас демонтировали часть стен и перегородок.

Увы, но вопросы как, когда и на какие деньги будет закуплено медоборудование, как сформируется штат медработников, пока остаются без ответа. Все это планировалось обсудить во время выездного совещания 14 ноября с краевым минздравом. Предполагается, что именно он возьмет на себя роль заказчика, ведь именно это ведомство отвечает за здоровье жителей Алтайского края.