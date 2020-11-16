В Барнауле в ковидном госпитале умер директор гимназии № 27

Фото с официального Инстаграма комитета образования Барнаула.

Директор барнаульской гимназии № 27 скончался на 64-м году жизни. Василий Пирожков был заслуженным учителем России. Директором гимназии он работал с 1989 года. Также он был депутатом Барнаульской гордумы

Родные погибшего в соцсетях сообщают, что тот долгое время проходил лечение в ковидном госпитале. Лечение, по их оценкам, было неудовлетворительным, пишет Банкфакс.

Для педагогов и учеников Василия Петровича это стало шоком. В комментариях к новости в сетях чаще всего звучат слова: «Очень порядочный человек, настоящий педагог».

- Это был настоящий директор, фанат своего дела. Я училась в этой школе, он был директором, муж учился, он был директором, сын учился, он тоже был директором, – пишет горожанка Ольга Козодой. - Школа потеряла хозяина. Жалко до слез. Пока сын учился в гимназии, не было поборов. Ну как-то Василий Петрович сам находил возможность ремонта в школе: замена всех окон на пластик, стадион с безопасным покрытием, лыжная база (школьные лыжи и ботинки для физкультуры выдавались), классы с компьютерами, проекторами и другой техникой. К нему всегда можно было попасть на прием. Знаете, даже охранникам было дано указание не только не впускать посторонних, но и не выпускать детей, пока они полностью не застегнутся, наденут шапку и повяжут шарфы. Даже если с родителями ребенок. Это настоящий директор. Царствие небесное.

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