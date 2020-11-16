«Мы воровали еду, чтобы выжить»: разлученные 20 лет назад девушки ищут свою сестру

На фото три сестры: Елена, Марина (в центре) и Наталья. Они разыскивают четвертую - Кристину. Фото: Из личного архива

Четырех сестер и их брата разлучили больше 20 лет назад, после того, как мать лишили родительских прав. Тогда совсем маленьким детям приходилось искать еду на улицах, попрошайничать, устраивать целые спектакли на рынках, чтобы украсть обычный «бичпакет». А по ночам ребятишки из неблагополучной семьи прятались от пьяных друзей мамаши. Сейчас у них свои семьи, работа - в общем, нормальная жизнь, если так вообще можно говорить, зная их историю…

Жизнь в 90-е

В 86-м году их мать Зинаида Цуцаева развелась с мужем и уехала из Грозного в Алтайский край, а оттуда в Казахстан, в город Балхаш. В семье было пять детей – четыре девчонки и один мальчик.

В 90-х года одну из девочек Лену сразу после переезда забрала к себе тетя. Трем девчонкам и мальчику повезло меньше – они остались с матерью. Постоянного жилья у них не было, женщина таскала детей по квартирам своих знакомых, где постоянно были пьянки.

- Я училась с утра, после школы приходила домой, забирала младших и ходила с ними по базару, - вспоминает старшая из сестер Марина Цуцаева, которая тогда училась в 7-м классе. - Мы собирали бутылки, гнилые выброшенные овощи и фрукты. Было дело, что крали на базаре мелкие товары и продавали за копейки, чтобы как-то накормить младших. Поздно ночью приходили домой, если там все пьяные, просто уходили. Собирали в подъездах коврики, залазили на чердак и там спали. Если было холодно, то спускались в подвал. Зимой стучали в квартиры и просили еды, ходили на трассу – дальнобойщики всегда давали что-нибудь поесть и немного денег. Помню, один раз мы пришли поздно, дома было много пьяных. Мы закрылись в ванной (иногда прямо там и спали), один мужик сломал дверь и избил нас шнуром от утюга.

Иногда мать все же приходила в себя, устраивалась на работу и снимала какую-нибудь квартиру. Но и тогда их жизнь сложно было назвать спокойной. Судьба словно испытывала детей на прочность.

- В один из таких периодов мы жили в квартире, к нам на чай забегала соседка. Я ее помню, как добрую, улыбчивую женщину. Ее муж часто приходил домой пьяный, и у них были перепалки. Однажды в дверь раздался стук, она стояла на пороге, а в ее левом боку торчала ручка ножа. Она упала, мать крикнула, чтобы мы принесли полотенца. Затем мы стали бегать по соседям, чтобы позвонить в милицию, телефоны были не у всех тогда. Приехали все: и милиция, и скорая. Но потом мы узнали, что эту женщину не смогли спасти, - вспоминает Наталья Цуцаева, которая сейчас живет в Барнауле.

Однажды дети, в очередной раз спасаясь от пьяных взрослых, сидели у подъезда одного из домов, о чем-то говорили, ели арахис.

- Марина мне рассказала, что такие орехи дают большим слонам. И в этот момент раздались крики из подвала. Спустя 10-15 минут приехала милиция, вынесли тело на носилках, оно было прикрыто. Когда тело проносили мимо, с носилок свисла рука, а потом вывели мужчину. В 90-х в Казахстане было столько грязи… Мы такие вещи видели, которые многим кажутся придуманными, а для нас это жизнь, и мы не знали другой, - делится Наталья.

А в парках были педофилы и извращенцы, которые предлагали деньги за то, что дети посмотрят, как они мастурбируют. Это была возможность, что-то купить поесть…

- Он оставлял деньги на земле или на пенечке, мы забирали деньги и отбегали. Близко к мужикам не подходили, знали, что опасно, - вспоминает Марина.

Лишение прав

Их мать лишили родительских прав в 1997 году. Старших – 15-летнюю Марину и 14-летнего Асланбека - отправили в спецгруппу, это что-то вроде интерната для детей, которые оказались в сложных жизненных ситуациях. 7-летнюю Наташу и 3-летнюю Кристину забрали в дом малютки, он тогда находился на территории больничного городка в Балхаше. Когда их привезли в приют, у малышей было столько вшей, что их обрили налысо.

- Кристина плакала, а я сказала, что все будет хорошо, - рассказывает Наташа.

Марина с братом отпрашивались из интерната, чтобы навестить сестер. В один прекрасный день пришли, а то здание уже пустое - малышей отправили в дом малютки «Вишенка», а кто постарше – в детский дом.

- Наталью мы сразу нашли, но Кристины в приюте уже не было, - рассказывает Марина. – Кто и куда ее забрал, нам не сказали, лишь прогнали с территории. Я до самого вечера сидела там и рыдала. К Наташе мы приходили еще пару раз. В один прекрасный день нам сказали, что ее уже забрала тетя с России. С тех пор мы ни разу не виделись.

Насилие

Вскоре Наташу забрала родственница, которая жила на станции Арбузовка Алтайского края. Это было начало 2000-х годов. Она прожила там около полутора лет. Жизнь должна была наладиться, но оказалась ничуть не лучше – опекунша избивала девочку. В один из дней над девчонкой надругался старший сын приемной матери.

- Мне было 8-9 лет (до приемной семьи из Павловска я даже не знала про день рождения и существование этого праздника), а он только вернулся из армии. Он сделал это, пока дома никого не было, а мне сказал, что перережет мне горло, если расскажу кому-то об этом. Это повторилось в общей сложности 3-4 раза. Я после школы часто пряталась где-то, ждала, пока вернется его мать, чтобы не возвращаться домой пока он там один, даже зимой залезала в сугробы и сидела там.

Все закончилось, когда девочка рассказала об этом школьному психологу. Ее забрали у опекунши, но почему-то на этом все и закончилось – никакого уголовного дела возбуждено не было.

- Я лет до 17 мечтала приехать и избить его, чем угодно и как угодно. Потом хотела подговорить друзей, чтобы они помогли мне. А потом я пришла к выводу, что могу сломать себе снова жизнь, нарушая закон. И я отпустила ненависть навсегда и стала заниматься своей жизнью, развитием, ростом, чтобы дальше уйти от прошлого и чтобы, если у меня будут дети, они даже эхо такой жизни не видели, - рассказывает девушка.

Новые семьи

После того, как Наталью забрали у опекунши, вскоре она попала с чесоткой в районную больницу в Павловск. Там хирургической медсестрой работала ее будущая приемная мама.

- Я пришла к ним домой, чтобы посмотреть, как они живут. Помню слова бабушки Раи, которая сказала «добро пожаловать в семью», – вспоминает Наталья.

За время, проведенное в Арбузовке, девочка встречалась со своей старшей сестрой Леной, она жила там же у родственницы, которая забрала ее еще совсем маленькой. Но после того, как Наташу увезли, связь снова прервалась. Лишь в 2009 году Лена ее нашла.

- Она узнала, что я в Павловске, приехала в администрацию, которая связалась с моей мамой. В тот же день она мне сказала о ее приезде. Так мы и встретились, - вспоминает Наталья Цуцаева.

Марина и брат остались в Казахстане.

- Мы так и закончили школу в спецгруппе. После окончания нас оформили в училище, там я училась и жила в общежитии, - рассказывает девушка.

Поиски сестер

Наталья начала искать сестер сразу, как только попала в приемную семью и стала жить в Павловске. Интернета не было, она сначала писала им письма, которые так и остались лежать в столе. Девчонка все ждала, что отправит их, когда узнает адрес.

- Потом узнала про "Жди меня", начала писать им письма. Когда у нас появился интернет, я очень быстро в нем освоилась и искала везде, где только можно – в "ВК", который тогда только появился, "Одноклассниках", "Майле", казахстанских соцсетях. Но я почти ничего не помнила, кроме имен - ни даты рождения, ни числа, ни месяца, - рассказывает Наталья.

В 2012 году на связь вышла Марина, нашла Наташу и Лену в соцсетях, но они так до сих пор и не увиделись из-за проблем с документами, которые сгорели, когда они были еще детьми, все это время их никак не могли сделать. Получить паспорт (и то российский) ей удалось только в этом январе. А ее 36-летний брат Асланбек так и живет без документов в соседнем селе.

Осталась младшая

Поиски младшей Кристины до сих пор не принесли результатов. Наталья особо не помнит, как она выглядит. Марина, рассказывает, что Кристина была смуглой с большими черными глазами:

- Особых примет не помню. Разве что, она в детстве взяла в рот каустическую соду, и у нее от этого остался ожог.

– Я видела ее в последний раз 22 года назад, мне было семь лет. Все, что я помню, это как меняла ее пеленки, учила есть ложкой. Однажды защищала от мальчика, который ее донимал. Он ударил ее в нос, и у нее пошла кровь. Я бросилась на него, как бык на красную тряпку. Но он спрятался за маму и начал реветь, - вспоминает Наталья.

Цуцаева Кристина Михайловна родилась 14 марта 1994 года. Если вы что-то о ней знаете, сообщите об этом ее родным или нам в редакцию по тел. (3852) 205-533.