Анатолий Штань

В Алтайском крае скончался известный художник Анатолий Штань. Ему было 84 года. Об этом сообщает Алтайская организация Союза художников.

- Ушел из жизни художник-живописец, педагог Анатолий Александрович Штань. Прощание состоится 16 ноября в 14.00 в Барнаульском крематории (пр. Космонавтов, 64), - написала 13 ноября организация в соцсетях.

Причина смерти не уточняется. Анатолий Александрович родился в 1936 году на Украине. Среди его основных работ «Весна. Избушка» (1981), «Пионы на столе» (1985), «Автопортрет» (1979), «Октябрь» (1993), «Серое утро над Обью».

Ученики называют его великим педагогом, который дал им путевку в искусство.

- Светлая память великому учителю, до сих пор пользуюсь и передаю своим ученикам знания, которые получил от Анатолия Александровича, - пишет Виктор Хандрыкин.

- Благодарю за теплоту, знания и любовь к творчеству нашего учителя, Анатолия Александровича! Общение с ним всегда было интересным и полезным для меня и многих. Анатолий Александрович был настоящим педагогом и учителем живописи, рисунка и композиции. Мое отношение к изобразительному искусству сформировалось именно в классе А.А. Штань. Вечная ему память и уважение, - говорит Людмила Глинка.

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