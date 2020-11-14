Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 15 ноября 2020: продвигается строительство ковидного госпиталя на месте «Посуда Центра»

Почти у каждого третьего жителя Барнаула, который проверялся, есть антитела к коронавирусу. Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным оперативного штаба Алтайского края на 14 ноября, в регионе развернуто 5903 койки для ковидных больных. В резерве остается 1435 свободных мест. Тем временем продвигается работа по строительству госпиталя для больных коронавирусом в здании «Посуда Центра», где планируют развернуть 500-600 коек.

14 ноября на место строительства приехал мэр Вячеслав Франк с рабочей группой.

– За эти две недели юридических согласований мы залили 2,5 тыс. кв. метров полов, демонтировали часть стен и перегородок и возводим новые из сэндвич-панелей. Изначально это промышленное здание, поэтому теплотехнические показатели не рассчитаны на медучреждение. По третьему блоку нужно создавать тепловой контур и выполнить требования пожарных, – рассказал собственник и организатор работ Владимир Отмашкин, гендиректор ГК «Союз».

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрирован 241 новый случай заболевания коронавирусом. Выздоровело сразу 380 пациентов, умерло 14 человек, из них от COVID-19 - шесть. На сегодняшний день в крае 634 тяжелобольных пациента, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 179.

Также выяснилось, что почти у каждого третьего жителя Барнаула, который проверялся, есть антитела к коронавирусу. С начала пандемии в Алтайском крае положительные результаты, по данным «Инвитро» получили 30,5% пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Эксперты предупредили о риске появления диабета после коронавируса

Алтайские медики рассказали, как не заразиться и что делать, если уже заболел (подробнее)