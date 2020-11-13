Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 14 ноября 2020: рефрижератор под тела и бесплатные лекарства

Уже почти 22,5 тысяч человек заразились коронавирусом в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Ситуация с коронавирусом в Алтайском крае по состоянию на 14 ноября 2020 года остаются наряженной. Уже сейчас из-за нехватки мест в больницах, смонтировали морг-рефрижератор для тел, прошедших процедуру вскрытия.

Как сообщили «Толку» в министерстве здравоохранения региона, рефрижератор разместили на территории больницы №11 в Барнауле. Он рассчитал на 27 тел. Там будут храниться те, кого родственники не успели забрать вовремя по тем или иным причинам. Это позволит немного разгрузить стационарный морг ковидного госпиталя.

В целом, как показывает статистика, в октябре в Алтайском крае отмечался значительный прирост жертв COVID-19 и вирус до сих пор не сдает свои позиции. По данным оперативного штаба, на сегодняшний день число скончавшихся от инфекции и сопутствующих заболеваний стремительно приближается к тысяче. В последние недели регистрируется не менее десяти смертей за сутки.

Данные на 23.00 13 ноября 2020 (фото: https://yandex.ru/covid19/stat)

Число новых выявленных случаев коронавируса также не снижается. Согласно последнему отчету в крае уже почти 22,5 тысячи инфицированных. Из них выздоровели чуть менее 19 тысяч. Продолжают лечение в госпиталях 2700 человек с лабораторным подтверждением наличия вируса в организме и 1909 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Из них 654 – это «тяжелые» пациенты, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 175.

- 4086 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении, 1397 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, - добавляют в оперштабе.

Тем временем, краевые власти заверяют, что уже совсем скоро эти люди перестанут бегать по аптекам в поисках нужных препаратов – их будут выдавать бесплатно.

– Дефицит лекарств в аптеках Барнаула сохраняется. На следующей неделе мы планируем начать выдачу бесплатных лекарств больным, которые проходят лечение на дому, что должно снизить социальную напряженность, — сказала на заседании городского штаба начальник отдела оказания медпомощи взрослому населению Минздрава края Жанна Вахлова.

По данным профильного ведомства, бесплатные лекарства смогут получить только пациенты, имеющие на руках лабораторное подтверждение COVID-19. При этом они официально лечатся дома. Без положительного теста бесплатные медикаменты не получить.

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За препаратами в аптеку идти не нужно, их будут выдавать в самой медицинской организации. Так как больные коронавирусом должны соблюдать самоизоляцию, доставлять лекарства будут с помощью волонтеров (подробнее)