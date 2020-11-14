Растает ли снег в Алтайском крае в ноябре

Погода в Алтайском крае с 14 по 16 ноября. Фото: Олег УКЛАДОВ

На этих выходных, 14 и 15 ноября, в Алтайском крае будет прохладно, ночью возможен снег. Подробнее о том, какой именно будет температура воздуха и чего стоит ожидать в ближайшие дни, “Комсомольской Правде – Барнаул” сообщила Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

На выходных Алтайский край будет находиться под влиянием антициклона. Установится спокойная погода, днем преимущественно без осадков. Ветер также будет слабым. Из-за холодного антициклона ночью может похолодать до -13, а днем до -7.

– В дальнейшие дни погода существенно не изменится, она все больше будет похожа на зимнюю. Временами будет идти снег, – резюмировала Людмила Сырых.

Отметим, что по прогнозам синоптиков, нобрьский снег уже не растает. В регионе сформировался постоянный снежный покров.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае на выходные

Суббота, 14 ноября

Ночью в регионе прогнозируют -3...-8 градусов., местами до -13 градусов. В отдельных районах небольшой снег. На дорогах гололедица. Утром местами изморозь. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днем в Алтайском крае будет -1...-6 градусов., местами в предгорьях до +4 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Утром местами изморозь. Ветер южный, 2-7 м/с.

Ночью в Барнауле ожидается -5...-7 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с.

Днем в краевой столице столбик термометра покажет -1…-3 градуса. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с.

Воскресенье, 15 ноября

Ночью в регионе прогнозируют -3...-8 градусов, местами до -13 градусов. В отдельных районах небольшой снег. На дорогах гололедица. Утром местами изморозь, туман. Ветер южный, 3-8 м/с.

Днем в Алтайском крае будет 0...-5 градусов, местами в предгорьях до +5 градусов. В отдельных районах небольшой снег. На дорогах гололедица. Утром местами изморозь, туман. Ветер южный с переходом на восточный, 3-8 м/с.

Ночью в Барнауле ожидается -6..-8 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с.

Днем в краевой столице столбик термометра покажет -1...-3 градуса. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на восточный, 3-8 м/с.

Понедельник, 16 ноября

Ночью в регионе прогнозируют -2...-7 градусов, местами до -12 градусов. В отдельных районах небольшой, по югу местами умеренный снег, гололедные явления. На дорогах гололедица. Утром местами изморозь. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

Днем в Алтайском крае будет -1...-6 градусов, по югу до +4 градусов, с похолоданием в течение дня. Небольшой, местами умеренный снег, гололедные явления. На дорогах гололедица. Утром местами изморозь. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Ночью в Барнауле ожидается -4...-6 градусов. Во второй половине ночи небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

Днем в краевой столице столбик термометра покажет -1...-3 градуса. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Небольшой снег. На дорогах гололедица.

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